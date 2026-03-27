Quilmes: organizaciones sociales lanzan un plan de lucha

En una conferencia de prensa convocada para este viernes 27 de marzo a las 12 en la puerta de la Catedral de Quilmes, organizaciones sociales, movimientos piqueteros y cooperativas de trabajo anunciarán el lanzamiento de un plan de lucha contra las políticas del Gobierno nacional.

La convocatoria se da en el marco del creciente conflicto por la decisión oficial de dar de baja el programa "Volver al Trabajo", medida que -según denuncian los organizadores- dejaría sin ingresos a cerca de 950 mil trabajadores de la economía popular en todo el país. El anuncio había sido realizado días atrás por el Ministerio de Capital Humano a través de redes sociales.

De acuerdo con lo expresado por las organizaciones, el programa garantizaba un Salario Social Complementario de 78 mil pesos, congelado desde diciembre de 2023, y permitía sostener tareas esenciales en barrios populares. Entre ellas, el funcionamiento de comedores y merenderos, espacios de primera infancia, centros comunitarios de salud y educación, así como actividades vinculadas al reciclado, la producción textil, la agricultura familiar y la venta ambulante.

Los referentes sociales advirtieron que la eliminación del programa no solo afectará a quienes perciben directamente el ingreso, sino también a las economías locales, al retirar del circuito de consumo unos 78 mil millones de pesos mensuales. Asimismo, señalaron que la medida tendrá impacto en trabajadores estatales vinculados a la Secretaría de Empleo y Seguridad Social.

En un contexto marcado por el aumento de la pobreza, la caída del empleo y la retracción del consumo, las organizaciones cuestionaron el rumbo de la política social del Gobierno y aseguraron que la decisión profundiza la situación de vulnerabilidad de amplios sectores. En ese sentido, recordaron que durante la campaña electoral se había prometido la continuidad de estos programas hasta tanto se generaran nuevas fuentes de trabajo.