El médico que el viernes resistió a los tiros un asalto cuando llegaba a su casa del barrio porteño de Parque Chacabuco aseguró que ese no fue el único episodio de inseguridad que vivió y que disparó porque era su vida "o la de ellos".



Ernesto Crescenti, primo del titular del SAME, Alberto Crescenti, comentó que el hecho ocurrió cuando volvía cerca de las 20.50 a su vivienda, ubicada sobre la calle Santander al 500, junto a su hija, que lo había pasado a buscar de sus vacaciones en Punta del Este.



"El garaje de mi casa estaba ocupado y realmente estaba preocupado por entrar, uno sabe que estos muchachos andan dando vueltas y lo agarran distraído a uno, así que cruzando Rivadavia le pedí (a su hija) que bajara y entrara, así yo después buscaba las valijas", relató.



Crescenti explicó que portaba un arma porque ya tuvo varios episodios de inseguridad y que, cuando acababa de descargar el equipaje del auto, vio un coche aminorando la marcha que se detuvo un metro adelante suyo.



"Bajó un tipo con un arma ya disparando y yo repelí la agresión, descargué la pistola, era mi vida o la de ellos", aclaró, y agregó que los dos balazos del delincuente "impactaron en la camioneta y en una pared".



El médico dijo, además, que este tipo de hechos "son comunes en el barrio y le pasan a toda la gente". "Si te cazan distraído, se meten en tu casa y te hacen cualquier cosa, es una fracción de segundo, no todos están preparados para algo así", agregó.



En tanto, luego de conocerse que un adolescente de 16 años ingresó con un balazo en la cabeza esa misma noche al Hospital Penna, donde falleció, el Juzgado Nacional Criminal y Correccional 50, a cargo de Carlos Bruniard, ordenó el secuestro de dicho proyectil para cotejarlo con el arma de Crescenti e intentar determinar si se trata de uno de los delincuentes que participó del asalto.