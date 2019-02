Nahuel, el joven que fue brutalmente atacado por un grupo de personas en la estación de tren de la localidad bonaerense de José C. Paz. habló con Crónica y explicó cómo se originó el linchamiento.



El joven es quien está a cargo de su hija, pero su ex pareja, Soledad, intentó robarla este lunes por la noche. Nahuel la persiguió hasta la estación de tren de José C. Paz, donde su ex novia aseguró desconocer quién era, lo acusó de secuestrar a su beba y arengó a los vecinos para que lo golpearan.



"Yo no robé a la nena, ella es mi hija y está a mi cuidado, de hecho es la mamá quien tiene una restricción permitral que yo mismo solicité".