Nahuel junto a Soledad y su beba de 11 meses.

Una joven de 21 años acusó a su ex pareja de 24 de secuestrar a la hija de ambos en la estación de tren de José C. Paz y vecinos lo golpearon brutalmente. Familiares de la víctima aseguran que la pequeña de 11 meses estaba a cargo de su padre, quien intentaba evitar que su ex novia se la lleve. El afectado permanece internado en el Hospital Mercante. La madre se escapó con la beba.

Según manifestaron familiares de Nahuel a Crónica, el joven estaba a cargo de su hija y su ex pareja, Soledad, intentó robarla este lunes por la noche. El afectado la persiguió hasta la estación de tren de José C. Paz, donde su ex novia aseguró desconocer quién era, lo acusó de secuestrar a su beba y arengó a los vecinos para que lo golpearan.

Testigos grabaron cómo un grupo de al menos 10 personas le pegaron hasta dejarlo en el piso ensangrentado. Cuando la víctima estaba casi inmóvil, continuaron pateándo su cabeza. Las imágenes fueron publicadas en las redes sociales con el fin de escrachar al supuesto secuestrador.

"Cuando vi el video no lo podía creer. Le pegaron injustamente y no le dejaron dar ninguna explicación. Mi hermano no es ningún secuestrador, es el padre de la nena e intentaba salvarla de su madre. La mujer la descuidaba y la dejaba sola con su otra hija de 2 años mientras Nahuel se iba a trabajar. Además, las había abandonado hace dos semanas", dijo Yohana, familiar del afectado.

En tanto, la prima de la víctima, Vanesa de 27 años, detalló: "La nena estaba a cargo de su padre. Ella abandanó a sus dos hijas hace dos semanas y apareció en su casa el lunes por la noche en aparente estado de ebriedad con la intención de llevarsela. Nahuel es un chico muy bueno, educado y trabajador. Ahora, él está internado en un hospital y la ex mujer está prófuga con su hijita".



Amigos y familiares del afectado también se manifestaron a través de sus redes sociales: