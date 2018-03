Se conocieron más detalles del caso del joven de 24 años que fue asesinado de al menos un disparo y su cuerpo abandonado en un sector de quintas en el Barrio Parque Palermo, de Mar del Plata. Los investigadores sospechan de un amigo con el cual tenía un proyecto de cultivo de marihuana.



El cuerpo de Cristian Iván Zubillaga, que era buscado desde el martes pasado tras la denuncia por averiguación de paradero que presentó su pareja, fue hallado el viernes por personal policial, oculto bajo bolsas de nailon en un descampado del Barrio Parque Palermo.

Cristian Iván Zubillaga, de 24 años, estaba oculto bajo la basura.



Autoridades judiciales y policiales trabajan en la zona, donde también apareció el auto de la víctima completamente incendiado.



Según los datos a los que tuvo acceso el sitio 0223, el martes pasado la pareja de Zubillaga denunció en la comisaría cuarta que el joven no había regresado a su vivienda tras llevarla a su trabajo.



En su exposición relató que, tras dejarla en la zona de Juan B. Justo y Dorrego, se fue en un automóvil Peugeot 206; que tenía su documentación personal, la del rodado y que a partir de ese momento no volvió a comunicarse.



Las actuaciones fueron derivadas a la fiscalía de turno a cargo de Fernando Castro, quien dispuso las tareas de protocolo en este tipo de casos.



A partir del trabajo que realizó personal de calle de la comisaría cuarta, se estableció que Zubillaga habría ido hasta la casa de un conocido en el Barrio Parque Palermo y que tras una discusión, no lo habían vuelto a ver.



Según el diario La Capital de Mar del Plata, la hipótesis principal que manejan los investigadores es que Zubillaga habría mantenido una discusión con su socio y amigo y en su transcurso recibió el disparo que acabó con su vida.

Esta presunción se incrementó desde el momento en que el cuerpo apareció a sólo 200 metros de la quinta donde plantaban marihuana y que el amigo se ausentó.



Con los datos recabados en las últimas horas, personal de la comisaría y de la Jefatura Distrital Norte, con el apoyo de otras dependencias y del Cuerpo de Caballería, realizó un rastrillaje en la zona de quintas y en el barrio.



En inmediaciones de las calles Génova y Lepera, a la altura del kilómetro 4,5 de la ruta 88, hallaron el Peugeot 206 de Zubillaga quemado por completo

Tras profundizar la búsqueda en ese sector, en las primeras horas del viernes la policía halló el cuerpo de Zubillaga tapado por varias bolsas y por nailon que se utiliza en los invernáculos de la zona.



“Si bien alguna testimonial que se recibió durante la búsqueda habló de que el joven habría sido asesinado a balazos, las causales de muerte se confirmarán con la realización de la autopsia”, dijeron las fuentes consultadas por este medio.



En virtud del estado que presentaban los restos y que motivaron un mayor cuidado de la Policía Científica para preservar el lugar, los investigadores suponen que el cuerpo de Zubillaga puede haber estado más de un día en ese lugar.



72 horas



Estuvo desaparecido. El martes pasado. la pareja de Cristian Iván Zubillaga denunció en la comisaría cuarta que el joven no había regresado a su vivienda tras dejarla en su trabajo. Así supieron que había ido a visitar a su amigo, que sospechan lo asesinó.



Detuvieron al asesino de Cristian Zubillaga

Cristian Calvo, principal sospechoso del crimen de su socio, es trasladado a Mar Del Plata.





Cristian Calvo fue atrapado por la DDI Mar del Plata con ayuda de la policía en Bahía Blanca y ya está siendo trasladado a Mar del Plata.

El hombre se había internado en la granja de recuperación Villarino Viejo -ubicada en la Ruta 3 a 15 kilómetros de Bahía Blanca- el pasado 28 de febrero y estuvo allí hasta que este sábado a la mañana fue detenido por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Mar del Plata con ayuda de Bahía Blanca.