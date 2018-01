El ex encargado del cementerio de la localidad bonaerense de Nicanor Otamendi fue arrestado, tras diversos allanamientos realizados por efectivos de la DDI Mar del Plata, Sub DDI y EPC Miramar, acusado de sustraer el cuerpo de un menor fallecido a principios de diciembre por un cuadro de neumonía. Aunque todavía no han sido encontrados los restos del pequeño Ciro, sospechan que habría sido utilizado para la realización de ritos umbandas.