La ex colaboradora de Milagro Sala en la Tupac Amaru, Mirta “Shakira” Guerrero, afirmó que “le dejó de creer” a la líder de la organización social y cuestionó la forma en que se manejaba el dinero dentro de la agrupación.

“Shakira” es una actual arrepentida en las causas que existen en contra de la dirigente y compartió casi 26 años con ella. Distanciada de su ex jefa, aseguró que Sala es un “monstruo disfrazada de dirigente”.

En una entrevista para el programa PPT, de Canal 13, la mujer dio detalles de la organización interna que regía en la Tupac Amaru y confesó que está arrepentida de haberse involucrado en algunos hechos.

“A Milagro la conocí hace exactamente 26 años. Teníamos reuniones de ATE y ahí empezamos a militar y tiempo después se armó lo que es la Tupac Amaru”, explicó. Luego brindó información de los manejos de dinero dentro de la agrupación: “Cuando uno trabaja 24/7 con alguien como ella, como lo hacía yo, ya era algo cotidiano, yo la veía que sacaba plata de acá, de allá, y no te daba tiempo de pensar que esa plata era robada”.

Según indicó la mujer: “La plata iba a la casa de Milagro Sala, directamente. La recibían ahí, la contaban y ella tenía dos armarios con doble fondo y ahí la guardaban”, dijo, sin dar más datos sobre el destino de las diferentes sumas de dinero.

“La casa es de ella y se la construyó con cooperativistas para ella. Ese verso de que era para la rehabilitación de la gente es totalmente mentira. Después están las otras, que están alrededor del dique. Yo la conocí con una sola, pero después empezó con las otras, no se conformaba. Primero quería una casa de campo, después otra. Nunca le alcanzaba”, opinó Guerrero.

“Shakira” recordó además una visita que Sala le hizo al Papa Francisco en el Vaticano, a la cual fue acompañada de “17 personas”. De acuerdo a su relato, les entregaron 10 mil dólares a cada uno que al llegar a destino debían devolver y les entregaban otra cifra para viáticos.

Al ser consultada sobre el momento en el que decidió alejarse de la organización, la arrepentida señaló que lo hizo cuando le dejó “de creer” a la dirigente social, en el día en que comenzó el juicio por la causa “Pibes villeros”.

“Ahí fui hilando, después cuando me dan la domiciliaria yo ya empecé a investigar, a ver todo lo que empezó a tener, no te hablo de lo que se construyó, sino de ella, de su familia, cómo fue creciendo y de dónde sacaba la plata”, aseguró la ex colaboradora de la Tupac Amaru.

“Shakira” también realizó una dura acusación contra la ex dirigente: “Milagro siempre fue violenta” y contó que en una ocasión en la que la fue a visitar a su casa, cinco hombres le “tiraron una colcha” y le “empezaron a pegar para ver si resistía los golpes”.

“Creí en algo que no existía, porque luchaba por las casas. Obvio que se hicieron las casas porque llegaba la plata para las casas, pero no era para que se enriquezcan tantos, tantos", se quejó la mujer.

"No puedo volver el tiempo atrás, las cosas ya están hechas, pero puedo cambiar de ahora en adelante. Puedo decirle a toda esa gente que va con un cartel pidiendo su libertad, como también lo hicieron con mi nombre, y lo agradezco, ella no es lo que dice ser”, concluyó.