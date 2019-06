El sommelier Luciano Sosto, quien fue condenado por el crimen de su madre y luego absuelto por un fallo de Casación, aseguró este jueves que su inocencia "está más que probada" y que espera que la Justicia confirme su absolución y no lo vuelva a encarcelar.

"Ojalá que la Justicia no cometa la torpeza de volver a encarcelarme. Mi inocencia está más que probada en el expediente", dijo Sosto al ser consultado por el dictamen del procurador general Eduardo Casal que pidió anular su absolución.

El crimen fue cometido en diciembre de 2013 en el edificio de Seguí 4444 de Palermo.

"El procurador le está dando el guiño a una fiscal que sin pruebas acusa sin saber, como sucedió en el juicio", comentó. Sosto dijo que "fue horrible vivir la presunción de culpabilidad" pero afirmó que cuando sucedió eso agradecía "estar en la cárcel y no en la calle" porque "hay un montón de gente que te puede apuntar con el dedo".



"Yo en este momento estoy felizmente en libertad y camino por la calle tranquilo porque no le debo nada a nadie. La Justicia hizo un daño tremendo conmigo y no me gustaría volver a padecer esa pesadilla".