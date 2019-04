En un vídeo de sólo 39 segundos de duración se puede observar una estremecedora escena de violencia de género. Natalia Tortorici, oriunda de Mar del Plata, vivió una pesadilla cuándo el padre de su hija Sofía, Javier Fernández, pasó a buscar a la niña de dos años por su casa.

"La despierto a Sofi y cuando abro la puerta me quiere sacar a la nena de las manos. Yo le dije que la cargaba en el auto así no la íbamos pasando de mano en mano, siempre tratando de ser cordial, para no generar violencia. A lo que él me la agarra de los brazos y la tironea como se ve en el video", relató Natalia en comunicación exclusiva con Crónica TV.

Natalia mostró sus heridas vía Facebook, dónde también compartió el vídeo.

En las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad del edificio de Villa Primera, dónde viven madre e hija, se puede ver como el sujeto la empuja contra el auto y comienzan a forcejear. La atroz situación continúa hasta que dos vecinos intervienen para tratar de defender a la mujer y a la chiquita.

"Todo el mundo trató de frenarlo pero él discutía con todos. La golpeó contra la pared a Sofi y a mi pegó una piña", contó la marplatense. Y luego, estableció: "Tengo miedo, tengo miedo de que venga a buscarme. Está armado. Me amenazó de muerte ese mismo día cuando estábamos ahí. Me decía que me iba a matar".

Natalia se pronunció en su cuenta de Facebook también sobre lo ocurrido y reiteró: "Si el viernes no fuese por la gente que se acerco a ayudarme, no se en que habría terminado… por eso es que necesito que alguien me ayude, porque tengo mucho miedo de lo que pueda volver a hacernos y de que vuelva a lastimar a Sofía".

Si bien la mujer de 40 años había denunciado previamente tres veces a Fernández ante la Justicia, aún no le pusieron la perimetral. "Desde la Justicia me dicen que hay que generar vínculo con el padre", dijo indiganda. Además, agregó: "incluso, él me hace denuncias por impedimento de contacto y por tenencia. No cumple el regimen de visitas".

Natalia también considera que una de las razones por las cuales sus denuncias no avanzan es porque "dentro de la justicia, trabaja la hermana de Javier en la Defensoría de menores". "Entonces todo lo que yo llevo no llega a ningun puerto", concluyó.

En cuánto a cómo sufre su hija la violencia por parte de su padre, expresó: "Sofia tiene dos años y no duerme de noche. Las veces que se queda dormida, da saltitos. Me dice que su papá le pegó".