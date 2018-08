Iryna desapareció el fin de semana y fue encontrada muerta el martes.

La joven ucraniana hallada muerta en un pozo de 8 metros del Arroyo Grande, situado en Tierra del Fuego, publicó sugestivos posteos suicidas en su Facebook antes de desaparecer. Las publicaciones afianzarían los mensajes que la víctima le habría mandado a su marido, asegurando que terminaría con su vida en el Puente Amarillo.

Iryna Soroka (30), quien era intensamente buscada en Ushuaia desde el sábado pasado, cuando su marido Matías Shulik radicó la denuncia policial por averiguación de paradero, publicó escalofriantes mensajes en su red social.

El 31 de julio pasado, la joven publicó una carta a una familiar fallecida y expresó: "Nos vemos pronto, querida".

Días previos, publicó la letra de una canción de la cantante estadounidense Lauren Daigle: "Sigo peleando voces en mi mente que dicen que no soy suficiente. Cada mentira que me dice que nunca voy a medir. ¿Soy más que una canción de cada alta y cada baja? Me recuerda una vez más quién soy porque necesito saber...".

En tanto, su marido, quien habría recibido un mensaje de texto de su esposa quien le comunicó su deseo de quitarse la vida, publicó en su cuenta de Facebook publicaciones referidas a la depresión y al suicidio.

El suicidio es la segunda causa principal de muerte en jóvenes.

#Ladepresionnotienecara: el lema de la causa.

El cuerpo de la joven médica fue hallado este martes por buzos profesionales en un pozo de 8 metros del Arroyo Grande ubicado en esa ciudad de Tierra del Fuego.

La comisario Alejandra Giordano, directora General Regional de Zona Sur, sostuvo que gracias a las filmaciones se había podido dar con la ropa y el celular de Iryna, en el que le habría comunicado a su marido la drástica decisión de intentar terminar con su vida en el Punte Amarillo.