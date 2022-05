Un hombre fue asesinado a puñaladas en el interior de una vivienda en la localidad de Mar del Plata. Por el hecho, detuvieron al inquilino del inmueble, quien dijo que actuó en su legítima defensa cuando la víctima entró a robar a su casa, información este domingo fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió anoche, en una casa ubicada en el barrio José Hernández, en el sudoeste de la ciudad. Al ingresar a domicilio, la policía halló el cadáver de José Orlando Botegui, de 56 años, con al menos tres heridas de arma blanca en el tórax. Cerca de las 22 horas, Jesús Agustino, el dueño del la casa, se presentó en la sede de la comisaría 11ra y dijo que un ladrón había intentado ingresar a su hogar y que, producto de una pelea entre los hombres, lo había apuñalado en legítima defenza.

Durante las declaraciones el hombre de 32 años explicó que el cuchillo utilizado había quedado tirado a cien metros del lugar. Por el hecho, el joven resultó aprehendido, en el marco de una causa por el delito de "homicidio", y mañana será indagado en los tribunales marplatenses, asistido por un defensor oficial.

Ante esta situación, los efectivos policiales se aparecieron minutos después en el inmueble y encontraron un cuerpo tendido en el suelo en el ingreso a la cocina comedor. "El interior de la finca presentó indicios de que allí se habría producido una pelea, y la persona sin vida no resultó ser el inquilino del inmueble", destaca una fuente policial.



El personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar cerca de la medianoche y constató el fallecimiento del hombre, producto de reiteradas heridas por arma blanca, por lo que se dispusieron peritajes en el lugar por parte de Policía Científica.



Tras la identificación de la víctima fatal, se dispuso la autopsia del cuerpo, que se realizará en las próximas horas y brindará más detalles sobre la causa de muerte.



Durante la declaración, Agustino también acusó al propietario del inmueble, que vive en el terreno de enfrente, por estar vinculado con el presunto robo. Cuando se le consultó por esto, el dueño declaró que Botegui y su pareja habían llegado cerca de las 19 a su casa para participar en una reunión familiar, pero que de un momento para el otro se retiró del lugar "sin dar explicaciones". M inutos después se produjo un corte de luz en el lote y luego escucharon los gritos de Agustino desde la vivienda del fondo, quien decía "me entraron a robar, lo tengo adentro".

