El abogado del efectivo de la Policía de la Ciudad que seguirá bajo investigación por provocar la muerte de un hombre armado con un cuchillo al pegarle una patada, dijo que su cliente "está afectado" por lo ocurrido porque "nunca lo deseó", aunque "tampoco comprende que haya realizado una conducta delictiva".



Raúl Alcalde, el letrado que defiende al oficial inspector Esteban Armando Ramírez, habló con exclusiva con Crónica HD y que el efectivo resolvió "darle un planchazo con el pie (a Jorge Martín Gómez) en una distracción como para quitarle el aire en el bajo vientre". LEÉ TAMBIÉN: Policía mató de una patada a un hombre por entorpecer el tránsito

El abogado expresó que el policía "entiende que ha cumplido su deber, pero obviamente está afectado porque sabe que le ha dado muerte a una persona, que es un efecto no querido, él nunca lo deseó".



"No es agradable para él haber participado en esto, pero tampoco comprende que haya realizado una conducta delictiva como para estar detenido", contó Alcalde.



El letrado también manifestó que el oficial "tiene el remordimiento de cualquier persona que sabe que ha quitado una vida" pero sostiene que "actuó con la intención y con los efectos necesarios para haberlo reducido y no comprende lo que pasó".