"Cuando él vió que había un incidente, dejó sus cosas y salió por su lado", afirmó el padre de Cagliaro (Fuente: Facebook).

La semana pasada, un jóven murió y otros siete fueron detenidos, luego de haberse enfrentado la Policía a la salida de un supermercado Día, situado al noreste del conurbano bonerense, en la localidad de Martín Coronado.

Versiones policiales afirman que se trató de una persecución a una banda delictiva, que habría asaltado el comercio ubicado a 20 cuadras del lugar dónde los sorprendieron, en la intersección de Campo de Mayo y avenida Márquez.

Como consecuencia del encuentro entre la Policía y los supuestos asaltantes, que se movilizaban en una camioneta Fiat Ducato, ploteada con las siglas de AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos), Diego Cagliario, de 30 años, fue baleado en el pecho y murió en el acto. Además, otro de los detenidos resultó herido.

Impactante tiroteo terminó con un ladrón muerto tras robo a un supermercado pic.twitter.com/oa6dLe8YqQ — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 24 de mayo de 2019

Adriana García, madre de la víctima fatal, entabló una conversación en exclusiva con Crónica TV. Desde los tribunales de San Martín, contó cómo fue la secuencia que llevó a su hijo a la muerte: "Diego entró al supermercado Día con otros de sus amigos, sacó un paty y se dirigió a la góndola para pagar la mercadería. Cuando quiere pagar se da cuenta que la gente que estaba con él se cruza con los del supermercado. Deja los patys, se va sin nada, suben a la camioneta y de allí en más la policia los estaba esperando".

LEÉ TAMBIÉN: A los tiros: policías detienen a siete delincuentes y matan a uno tras robo a mercado

Luego, ahondó: "No hubo una persecución sino que el seguimiento fue a través de las cámaras en plena Avenida Márquez". Explicó que, según la Policía, "dicen que desde la comioneta mostraron armas" y por esa razón, habrían efectuado "14 disparos sin previo aviso". Sin embargo, García reveló que el vehículo de AYSA "era manejado por su conductor habitual y es ciega". Es decir, no se puede ver de afuera hacia adentro del vehículo. Además, "tampoco se registró evidencia de tiros desde el interior de la camioneta".

"La fiscal nos dijo que nuestro hijo murió por nada", se lamentó la madre de Cagliaro. "Hoy estaría libre. Lo único que hizo fue estar en el lugar y en el momento equivocado".

Por su parte, Horacio Cagliaro, padre de la víctima, se refirió a la denuncia de robo en el comercio: "Los amigos de Diego se llevaron una petaca, pero cuando él vió que había un incidente, dejó sus cosas y salió por su lado". De todas formas, aclaró que, en caso de haber cometido algún acto delictivo, "no amerita que lo mataran como un perro". Y, reiteró: "Mi hijo no era un delincuente, nunca lo fue y ya no lo va a ser más por desgracia. Somos una familia de trabajo".



LEÉ TAMBIÉN: Ladrón murió en impactante persecución y tiroteo tras violento robo a supermercado

Aún es más, García manifestó que "el jefe de operativo de ese día no pudo darnos ni una explicación porque no existió un protocolo de cuidado". "La policia está habilitada para matar", expresó. Finalmente, relató que su hija, y hermana de Diego, Yamila, "recibió un llamado de la Policía" a modo de amenaza, luego de una marcha que llevaron a cabo el domingo pasado para pedir justicia. "Queremos que mi hijo descanse en paz", concluyó.

Al momento, la causa es investigada por el personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial San Martín.