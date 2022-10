Alfredo Mauricio Caro (24), el hincha de Talleres que perdió la vida en un accidente de tránsito cuando regresaba de Rosario, fue despedido por su abuelo, quien en el último adiós expresó: "Son heridas que no se van a borrar jamás". Horas más tarde, el familiar declaró ante los medios de comunicación presentes que "no hay palabras porque es como un hijo y uno no se prepara para la pérdida de un hijo".

En el velorio realizado este viernes, que convocó una numerosa presencia de familiares y amigos, se vivieron momentos de profundo dolor. "Todo esto nos ha hecho reflexionar sobre un montón de cosas que con el tiempo uno va a tratar de curar", afirmó el abuelo.

Noemí, la abuela del hincha fallecido, comentó el jueves en Telenoche que era la primera vez que Mauricio viajaba a alentar a Talleres fuera de la provincia. "Estoy destruida porque se me fue mi vida", dijo sobre la tragedia en la autopista Córdoba-Rosario.

En tanto, el abuelo sostuvo que el accidente afectó a "toda la comunidad de Talleres". Sobre la pasión del joven por la T, donde además jugó en las inferiores, señaló: "Perdió su vida por sus colores, cambió su vida por sus colores".

Por otro lado, agradeció el acompañamiento recibido desde el club y de las distintas filiales de la institución de barrio Jardín. Comentó que la hija de Mauricio, una niña de 7 años, se encontraba asistida por una psicóloga para afrontar el delicado momento.

Tres internados tras el siniestro

El lamentable hecho dejó como resultado cuatro heridos. Tres de ellos siguen internados y el restante fue dado de alta pocas horas después del siniestro. Todos regresaban del partido en el que Talleres consiguió la clasificación a la final de la Copa Argentina.

Las víctimas viajaban en un VW Surán que se incrustó contra un guardarraíl entre las localidades de Oliva y Oncativo. Cristian Pereyra (23) es asistido en la terapia intensiva de una clínica de la ciudad de Córdoba. En Villa María continúan Mario y Bruno Moreno, padre e hijo, quienes sufrieron graves heridas.