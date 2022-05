En la Iglesia Evangélica Misionera Argentina (IEMA) de Rosario un hombre irrumpió en el escenario con un arma mientras la pastora Mabel Silvestri ofrecía su sermón. Los fieles lograron reducir al hombre y le quitaron el arma, que resultó ser una réplica.

La escena quedó filmada por el canal evangélico Luz, que transmitía el sermón por Youtube, donde se ve al hombre apuntándole a uno de los fieles que intentó frenarlo.

El fiel se acercó al micrófono, pidió calma y que todos permanezcan sentados. Según la Policía de Santa Fe, había 3 mil personas en el interior del templo en ese momento.

Todo sucedió a metros de Boulevard Oroño y 27 de Febrero, donde se desarrollan los Juegos Suramericanos de la Juventud, para el cual se montó un gran operativo con fuerzas de seguridad y de control municipal.

“Fue un momento difícil, no es alguien que conocemos ni que tenga que ver con nuestra congregación. Lo que fue muy impresionante es cómo actuaron algunos, yo traté de alcanzarlo, pero rápidamente hubo gente que se le puso delante. Aparentemente es alguien con un delirio, repetía cosas que tenían que ver con el 2024, decía que tenía un mapa y quería hacer conocer un mensaje”, dijo en Radio 2 el pastor Pablo Silvestri, uno de los directores de la Iglesia Evangélica Misionera.

“Espero que esto no nos haga modificar nuestra forma de trabajar. Nosotros tenemos cuatro servicios por fin de semana de entre dos mil y 2500 personas cada uno. Hay gente que ingresa permanentemente y a nosotros nos interesa que ingrese gente que no conocemos. Es parte de nuestro trabajo”, sostuvo.

“No queremos transformarnos en gente que está sospechando. No es la idea. Nosotros recibimos gente que viene herida, que está lastimada, que es resistida en muchos lugares, gente con problemas con el delito. Nosotros no pedimos un prontuario para recibirlos. A esta persona se le preservó su integridad, ojalá se pueda poner bien”, agregó.

El sospechosose encuentra internado en un hospital rosarino, en una aparente crisis de salud mental.