Un grupo de seis jóvenes le robó a una turista francesa bajo la modalidad "piraña", cuando ésta salía de un boliche del barrio de Palermo junto a amigos, pero gracias a la intervención de algunos chicos que estaban en un comercio cercano, uno de los sujetos fue reducido por los mismos hasta la llegada de la Policía de la Ciudad.

El episodio tuvo lugar a las 5 de este jueves sobre la calle Uriarte, entre Nicaragua y Costa Rica, cuando una joven francesa llamada Jean (23 años) había salido de un lugar bailable junto a algunos amigos, de pronto, sin mediar palabra y rápidamente, un grupo de seis jóvenes atacó a la turista y uno de ellos, de 18 años le robó la cartera, en la cual poseía las llaves, pasaporte, dinero y celular, y se la entregó a otro de los cómplices, quien escapó con el botín.

En tanto, el malhechor que robó la cartera fue interceptado por otros jóvenes que estaban en un comercio de la zona, quienes lo redujeron y llamaron al 911. Cuando llegaron los agentes del orden, el delincuente (quien habría estado drogado, según los rumores de los presentes) fue detenido y derivado a la comisaría 14 A, donde tras algunas horas fue derivado a la fiscalía para prestar declaración.

Luego de pasar por un gran susto, la joven francesa (quien llegó al país en agosto y se queda hasta diciembre) le relató los hechos a un medio: "Estaba caminando hacia mi casa tras bailar, cuando un chico apareció, me robó el bolso y salió corriendo. Grité por ayuda y lo atraparon a los metros, pero el bolso no estaba con él o sea que se lo debe haber entregado a otro sujeto. Estoy aquí hace tres meses y es la primera vez que me roban y ahora me quedé con miedo".