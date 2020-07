El drama por las usurpaciones en la periferia de La Plata mantiene en alerta a los vecinos, que hacen responsables de los hechos de violencia que suceden en la zona y que incluyen incendios de casas, amenazas, cuchilladas y balazos a un grupo denominado "los misioneros" y se asegura que pertenecen a dos familias cuyos miembros varones tienen numerosas causas penales.

Hubo varias denuncias en la zona de 52 y 167, en Lisandro Olmos, y en 173 y 528, de Melchor Romero, que se le suman a la expansión de la toma de Los Hornos. En las últimas 24 horas, hubo varios hechos de violencia en el barrio El Rincón, en el límite de City Bell y Villa Elisa, en las calles 141 entre 438 y 443 y 141 de 443 a 446.

Uno de los damnificados por el accionar de esta banda delictiva, habló en exclusiva con Crónica HD y manifestó que "me vinieron a usurpar el terreno, anoche me tiraron cascotes y me querían quemar la casa", relató. "Después que se la quedan la venden y la cambian por una moto", agregó.

"Lo que andan haciendo estas cosas son Javier Sánchez y Alejandro Sánchez, se los conoce como Los Misioneros", cerró sobre el tema.

Así quedó una de las casas atacadas por "Los misioneros".

Otra de las personas que estaba manifestándose brindó su testimonio y contó el drama que le tocó vivir. "Entraron a las 4 de la mañana, eran como siete. Como me resistí, echaron nafta y lo querían quemar". "Sólo quieren plata, lo venden y listo", añadió.

A este escalofriante relato se le sumó el testimonio de otro sujeto que tenía el brazo enyesado y contó: "Fui a asistir a mi vecino porque lo estaban golpeando y le estaban tirando piedras en la casa y él trató de proteger a su familia, pero cuando llegué para ayudar, me sorprendieron tres pibes que me atacaron con un palo, me pegaron por todos lados y me rompieron el brazo".

En esta casa atacada de madrugada, vive una pareja con tres menores de edad.

Los vecinos de Villa Elisa relatando las agresiones

