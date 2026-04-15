"Mañana tiroteo": pánico en una escuela por un mensaje intimidatorio

La jornada en la Escuela N°26 de Villa Elisa, en la zona norte de La Plata, se transformó en un escenario de tensión tras el descubrimiento de un mensaje intimidatorio en una de las paredes del establecimiento.

Puso en alerta máxima a toda la comunidad educativa el pasado martes. El escrito fue realizado con corrector blanco sobre una pared de fondo amarillo. "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga", sostiene la inscripción que fue fotografiada y difundida, generando una reacción inmediata entre los trabajadores y las familias de los alumnos.

Ante la gravedad del hecho, el equipo directivo de la institución se reunió de urgencia este miércoles para coordinar acciones de seguridad y tratar de llevar calma a una comunidad que se encuentra movilizada por la posibilidad de un ataque violento dentro del ámbito escolar.

Hasta el momento, se desconoce quién fue el autor del mensaje y los investigadores intentan determinar si se trató de una broma de mal gusto o de una amenaza real.

Muchos alumnos manifestaron tener miedo de asistir a clases debido al mensaje, mientras que los padres exigen explicaciones claras y medidas de seguridad concretas para proteger a sus hijos.

Se espera que en las próximas horas se realicen las pericias correspondientes para intentar identificar la autoría del mensaje. Este tipo de episodios de intimidación pública se están sumando. Y los padres se preocupan por lo sucedido en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un alumno mató a un compañero e hirió a otros con una escopeta.