"Los voy a matar a todos": la aterradora amenaza escrita en los azulejos del baño en una escuela en Neuquén

La comunidad educativa se encuentra preocupada por una nueva amenaza de tiroteo perpetrada a través de un mensaje anónimo, que en esta ocasión apareció en el colegio EPET N°1 de la ciudad neuquina de Cutral Co.

El mensaje se encontró en las últimas horas en los azulejos de uno de los baños de varones del establecimiento educativo. "Jueves 16/04, tiroteo. Los voy a matar a todos", advertía.

Como era de esperar, la foto con la amenaza se viralizó entre alumnos y padres, quienes se alarmaron ante la posibilidad de que ocurriera un episodio similar a lo ocurrido en Santa Fe semanas atrás que dejó el saldo de un menor muerto de 13 años a manos de otro de 15.

"Nos dirigimos a ustedes para llevar tranquilidad ante el cartel anónimo que apareció en el baño de la escuela, el cual menciona una amenaza para el jueves que ya es de público conocimiento", escribió la institución.

"Se estará investigando el hecho para identificar a los responsables. El comisario se acercó a la institución para brindar su apoyo y acompañamiento en esta situación", agregaron.

Esta es la amenaza que apareció en el baño de la escuela (La mañana de Neuquén).

Además, las autoridades indicaron que: "Estamos trabajando en su abordaje junto a los equipos de orientación, supervisión y fuerzas de seguridad. Por otro lado, se estará reforzando las medidas de prevención y cuidado para garantizar la seguridad de todos".

"Entendemos la preocupación que este tipo de situaciones genera. Por eso, les pedimos mantener la calma, no replicar mensajes no oficiales. Quedamos a disposición. Cuidarnos es una tarea de toda la comunidad", finalizaron.

Violencia escolar: preocupación en la comunidad



Por otra parte, la comisión de padres de la institución enviaron una nota a los directivos para exigir medidas urgentes ante múltiples hechos violentos.

"Nos dirigimos a ustedes con el fin de manifestar nuestra profunda preocupación por los reiterados hechos que afectan a nuestra comunidad educativa. Entendiendo que es prioridad absoluta garantizar un entorno seguro para el aprendizaje, solicitamos su gestión para la implementación de medidas", dice el escrito.

Entre las medidas sugeridas, plantearon: "Propiciamos la conformación de un equipo interdisciplinario que trabaje junto a esta comisión y al cuerpo docente para establecer pautas de acción ante situaciones de violencia, tanto en el interior como en los alrededores del edificio".

"Sabemos de su compromiso con la institución y estamos a su entera disposición para colaborar en las gestiones necesarias ante el Consejo Provincial de Educación o los organismos correspondientes. La gravedad de la situación actual nos obliga a actuar con celeridad para recuperar la tranquilidad de nuestras familias", concluyeron.

Otro episodio similar en Avellaneda



En la Escuela Secundaria Técnica Dr. Salvador Debenedetti N°5, ubicada en Avellaneda, se vivió una jornada de tensión el martes luego de que se encontrara un mensaje amenazante en uno de los baños del establecimiento.

El escrito contenía la frase "Van a morir todos. Tiroteo" junto con la fecha del día 14/4, lo que provocó una rápida reacción de la comunidad educativa. El mensaje fue descubierto por un alumno que ingresó al baño y alertó a las autoridades escolares. Ante esta situación, se activó el protocolo de seguridad previsto para estos casos.

El colegio implementó un refuerzo en los controles de ingreso y durante parte de la jornada hubo presencia policial en las inmediaciones del establecimiento como medida preventiva.

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