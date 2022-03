Natalia es la dueña de una panadería que intervino en la tarde de este lunes para que no siguieran violando a una joven de 20 años adentro de un auto en el barrio porteño de Palermo.



"Vi a la chica con un hombre. Pensé que estaban teniendo relaciones, me llamó la atención y me quedé mirando. Después me di cuenta de que había más y que la estaban ultrajando", relató en comunicación con Crónica HD.



