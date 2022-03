Con las pruebas recabadas hasta el momento en el marco de la investigación que se desarrolla por la violación grupal en el barrio porteño de Palermo el lunes feriado de Carnaval, la Justicia habría determinado que los seis acusados continúen con prisión preventiva, de manera que una vez que se concrete el procesamiento por abuso sexual agravado con acceso carnaval, serán trasladados de las comisarías en las que se encuentran alojados, y distribuidos entre los penales de Marcos Paz y Ezeiza, a los pabellones para violadores.

“No hay indicio que indicaría que la medida podría modificarse. Se tiene la semi prueba fehaciente de la comisión del delito, y se determina que el imputado continuará con prisión preventiva”, sentenció Hugo Figueroa, el abogado querellante de la víctima, en diálogo con cronica.com.ar. En ese sentido, el letrado reiteró: "Es un hecho que seguirán con prisión preventiva. No está el auto de procesamiento pero en el expediente no hay un pedido de cambio de carátula por resolverse. La carátula es esa y es un delito que no es excarcelable".

No obstante, la semana pasada Ignacio Retondo y Franco Jesús Lykan, dos de los seis acusados ampliaron su declaración indagatoria, ante el juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, y el fiscal, Eduardo Rosende, y esto habría echado cierta luz sobre el acto por el que también están imputados Ángel Pascual Ramos, Steven Alexis Cuzzoni, Thomás Domínguez, y Lautaro Ciongo Pasotti.

“Yo creo que confirmó el acceso carnal por parte de Lautaro y de Ángel, los complicó a ellos”, expresó Figueroa respecto a las declaraciones de Retondo y Lykan. Aunque los seis son considerados por la Justicia como partícipes necesarios.

¿Cómo sigue la investigación por la violación grupal?

En el marco de la causa judicial que investiga la violación grupal ya se realizó un examen toxicológico al que fue sometido la víctima el cual arrojó un resultado positivo de drogas sintéticas, anfetaminas y metanfetaminas, probablemente éxtasis.

"Es una línea de trabajo investigar quién de los acusados habría sido el que le suministró la sustancia a través de la bebida, aunque por el momento es solo una hipótesis", expresó la defensa de la joven, quien en su declaración sostuvo que por decisión propia ella solo había fumado marihuana y bebido alcohol, es decir que refirió no haber consumido la droga que fue encontrada en su organismo a partir de los estudios realizados.

En esa línea de investigación, otra hipótesis que se evalúa es que al amigo de la joven también le habrían suministrado la sustancia debido a que en un determinado momento comenzó a sentir malestar y se fue del lugar.

Por otro lado, el análisis químico realizado en las prendas tanto de la víctima como de los acusados, también tuvo como resultado la existencia de rastros genéticos compatibles con semen en la ropa de todos. "Ahora hay que comparar esas muestras de semen con el perfil genético de cada uno de ellos para identificar de quién es", señaló Figueroa. Ya se ordenó la extracción de muestras que luego tienen que ser sometidas a comparación. Ese resultado que se espera que esté en 20 días, será clave en la investigación.

No obstante, hasta el momento en la causa judicial ya declaró un total de 15 testigos, de los cuales tres de ellos estuvieron al momento en que se habría producido la violación grupal, ya que son los dos panaderos y un hombre que registró el episodio con su celular, el cual fue atacado por los acusados.

Asimismo, hay dos sujetos más que estuvieron en la plaza en la que habían estado los acusados, la víctima y su amigo antes de ir al kiosco y que se concrete la violación grupal, a quienes les resta prestar testimonio ante la Justicia.