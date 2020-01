Por María Helena Ripetta

Luis Mario Vitette Sellanes es uno de los condenados por el robo al banco Río de Acassuso, cometido el 13 de enero de 2006, cuando una banda ingresó a la sucursal, tomó rehenes y mientras los policías los rodeaban escaparon por un túnel hacia el desagüe pluvial con un millonario botín dejando una nota que decía. “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores”.

Vitette escribió un libro contando lo sucedido, incluso detalles que no llegaron a la Justicia. ¿Se trata de un manual para delincuentes? “No. Es un manual de prevención contado en primera persona por quien sabe del tema y no por bocas abiertas que hablan de lo que les cuentan. Lo escribí porque es mi vida y no me gustaría contar la vida de otro”, dice Vitette a Crónica desde su casa de San José en Uruguay, donde vive desde que por la ley de extrañamiento, al ser ciudadano de ese país, fue expulsado al cumplir la mitad de su condena.

Vitette, cuando aún estaba detenido.

“Es una historia de amor que me sucedió a mí. Perdón, una gran historia de amor, pero para darse cuenta hay que leer el libro”, dice sin querer dar detalles de “El ladrón del siglo”. En cuanto a la película que se realizó sobre el llamado Robo del Siglo y que el jueves se estrenó en las salas locales dijo: “No conozco el guión, pero no dudo que va a ser una gran película contada por Ariel Winograd. A mi me interpreta el gran Guillermo Francella. Hablé con él y le dije que me honra que sea él quien hace de mí”. El verborragico Vitette afirma: “Estoy retirado. Trabajo hace seis años y pico, estoy aquí sentadito trabajando todos los días. Llevo a mi hijo al jardín y cuido a mi esposa, como corresponde. Lo que no quiere decir que deje de ser ladrón, lo seré de por vida, pero no robo más”.

El conocido como "el hombre de traje gris” que hizo la negociación con la policía hoy tiene una joyería. “Soy relojero, porque es mi profesión, mi oficio, soy recibido. Por eso con un socio pusimos una relojería y joyería Verde Esmeralda. Arreglo relojes, anillos por eso uso delantal, todos los joyeros trabajamos con él”, cuenta Vitette y sostiene que "espero que la gente encuentre una gran historia de amor y cómo prevenir alguna situación de ilícito. La inseguridad es tan tremenda, tal vez es bueno que escuchen a la persona que sabe de esto".

¿Se arrepiente del robo al banco? "Me arrepiento de muchísimos años de mi vida, de la mayor parte, no sólo del robo del siglo. Si pudiera retroceder 60 años en el tiempo no haría nada que me conduzca a a la cárcel o a cometer un ilícito . ¿Si voy a seguir escribiendo? Sí, tengo mucho que contar", concluye.