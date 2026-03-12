Una pelea por la devolución de un celular terminó con un chico asesinado a cuchilladas

Un joven de 18 años fue asesinado por un individuo, quien lo agredió a cuchilladas en una pelea callejera que comenzó por un teléfono celular, en un suceso registrado en el centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Provincia de Río Negro. Los pesquisas policiales detuvieron al autor del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Tomás Alarcón.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo entre las 11 y las 12 del domingo en Otto Goedecke al 300, entre Ada María Elflein y Francisco Pascasio Moreno, justo frente al Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo.

Trascendió que tanto la víctima como el agresor habrían compartido una salida nocturna y que el atacante, quien se hallaba acompañado por otros individuos, presuntamente le habría exigido a un amigo de Alarcón la devolución de un aparato de telefonía celular.

En forma repentina, el acusado, de 19 años, resolvió acuchillar al muchacho, quien perdió la vida en el mencionado centro asistencial tras padecer una herida de arma blanca en la región del estómago.

Apresado

Horas más tarde, al sospechoso lo apresaron en la esquina de Esandi y México.

Al aprehendido se le dictó prisión preventiva por cuatro meses.

Consta en el expediente que, el día del crimen, el joven mortalmente agredido había asistido a un boliche situado en la calle Pagano al 200 y que luego participó de un after en una pileta ubicada en un edificio en Francisco Pascasio Moreno al 700.

