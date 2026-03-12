Masararon a pedradas en la cabeza a un joven en una supuesta pelea vecinal

Un joven de 28 años fue asesinado al ser agredido a pedradas en la cabeza en un altercado callejero. El suceso se registró en la ciudad entrerriana de Concordia y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a dos sospechosos, quienes habrían atacado al muchacho en una pelea vecinal.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Miguel Angel Martínez Pacheco.

Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en la calle Yamandú Rodríguez, entre 56 y 57, en las cercanías del Barrio San Jorge.

Trascendió que, horas más tarde y base a los datos aportados por algunos habitantes de la zona, los servidores públicos de la comisaría 7ª del distrito apresaron a un individuo, de 20 años, y a un adolescente, de 15, quienes aparecen sindicados de haber sido los autores materiales de la mortal agresión.

Hipótesis

Los peritos revisaron luego al occiso y determinaron que presentaba heridas en la cabeza, estimándose que Martínez Pacheco habría sido atacado a pedradas al participar de una disputa entre vecinos, ya que se descartó, por completo, un intento de asalto.

Intervinieron en la causa penal los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning.

Por F.V.

