Declararon culpable al policía que asesinó a balazos a su ex novia y a la nueva pareja de ella

Los integrantes de un jurado popular declararon culpable de manera unánime a un ex miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras considerar que fue autor de los asesinatos a balazos de su ex novia y de la nueva pareja de la mujer.

El doble homicidio se registró en 2021 en el sur del Conurbano bonaerense y el próximo martes se conocerá la pena que tendrá que afrontar el imputado, quien sería condenado a prisión perpetua.

Voceros judiciales revelaron que el acusado, identificado Ramón Mierez y que se desempeñaba en el área de Narcotráfico de la institución policial, figura sindicado de haber matado a disparos a Laura Figueroa y a Lucas Saavedra.

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Según agregaron los informantes, las autoridades del Tribunal Oral en lo Criminal (T.O.C.) N° 4 de la zona resolverán el 7 de julio la sentencia en perjuicio del apresado.

Trascendió que Mierez habría de recibir la pena de prisión perpetua.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo en la tarde del 6 de noviembre de 2021, cuando ambas víctimas se hallaban en un vehículo estacionado en el cruce del Camino Centenario y la calle 416, oportunidad en que el asesino, quien se movilizaba a bordo de una camioneta Peugeot Partner negra, arribó al lugar y atacó a disparos a los damnificados.

Momentos después, Saavedra perdió la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita Pueblo; mientras que Figueroa murió el 13 de diciembre y como saldo de una penosa agonía.

Por F.V.

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