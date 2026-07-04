Detuvieron a ladrón que robaba a sus víctimas con una pistola de juguete

Un ladrón, de 22 años, que era buscado por robar a sus víctimas con una pistola de juguete, fue detenido por los pesquisas policiales en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el individuo resultó apresado como saldo de un procedimiento realizado por los servidores públicos de la comisaría novena del distrito.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, en poder del sujeto las autoridades consiguieron incautar una pistola de utilería, la cual utilizaba para amedrentar a los damnificados.

Las diligencias investigativas

Trascendió que esas diligencias investigativas comenzaron como consecuencia de un asalto perpetrado el 27 de abril, cuando este hampón pretendió sustraerle una bicicleta a un joven, en Estados Unidos al 3300, casi en el cruce con la avenida 25 de Mayo.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy