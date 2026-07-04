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Sábado, 4 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
ASALTANTE

Detuvieron a ladrón que robaba a sus víctimas con una pistola de juguete

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y el sujeto apresado tiene 22 años.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un ladrón, de 22 años, que era buscado por robar a sus víctimas con una pistola de juguete, fue detenido por los pesquisas policiales en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el individuo resultó apresado como saldo de un procedimiento realizado por los servidores públicos de la comisaría novena del distrito.

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Según agregaron los informantes, en poder del sujeto las autoridades consiguieron incautar una pistola de utilería, la cual utilizaba para amedrentar a los damnificados.

Las diligencias investigativas

Trascendió que esas diligencias investigativas comenzaron como consecuencia de un asalto perpetrado el 27 de abril, cuando este hampón pretendió sustraerle una bicicleta a un joven, en Estados Unidos al 3300, casi en el cruce con la avenida 25 de Mayo.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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