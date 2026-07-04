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Sábado, 4 de julio de 2026

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GOLPIZA

Una adolescente de 15 años quiso defender a su mamá del ataque de la pareja y fue golpeada brutalmente

El violento episodio ocurrió en el barrio Alto Comedero, en Jujuy. La adolescente y su madre recibieron asistencia tras la golpiza, mientras que el agresor permanece detenido y es investigado por la Justicia.

MCabrera
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Una discusión por dinero terminó en un brutal caso de violencia intrafamiliar y de género en Jujuy. Un hombre golpeó a su pareja y también a la hija de 15 años de la mujer, que intentó defender a su madre durante la agresión.

El hecho ocurrió el 29 de junio en el barrio Alto Comedero. De acuerdo con lo que publicaron medios locales, el hombre, de 46 años, terminó detenido gracias a la intervención de su hijo de 20.

Todo empezó cuando el acusado le reclamó dinero a su pareja. La discusión subió de tono y pasó rápidamente a la violencia física. En medio del ataque, la chica de 15 años intentó proteger a su madre, pero el agresor también la golpeó y le provocó lesiones en el rostro.

Al ver lo que estaba pasando, el hijo mayor del hombre intervino para frenar la agresión. Tras un forcejeo, logró reducir a su padre y enseguida llamó a la Policía. Minutos después, efectivos de la Seccional N.º 63 llegaron al lugar.

Tras conocer lo ocurrido e intervenir, los efectivos detuvieron al hombre. Por disposición del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado de Violencia de Género de la capital jujeña, quedó alojado en una dependencia policial mientras avanza la investigación.

Tras golpear a su pareja y a la hija de ella, el agresor fue reducido por su propio hijo (Imagen: El Tribuno de Jujuy).
Tras golpear a su pareja y a la hija de ella, el agresor fue reducido por su propio hijo (Imagen: El Tribuno de Jujuy).

Qué pasó con la adolescente herida en el caso de violencia de género en Jujuy

Después del ataque, la adolescente de 15 años recibió atención médica por las lesiones que sufrió en la cara. Además, profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) le brindaron asistencia psicológica para contenerla tras el violento episodio.

Mientras tanto, la madre fue trasladada a una comisaría, donde radicó la denuncia y pidió medidas de protección para resguardar su seguridad y la de sus hijos.

El caso volvió a poner el foco sobre la violencia de género en Jujuy. Según datos publicados por El Tribuno de Jujuy, durante el último mes se registraron 11 incumplimientos de restricciones perimetrales impuestas en causas, un dato que refleja la preocupación por este tipo de hechos en la provincia.

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