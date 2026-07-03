Así cayó un periodista que se encontraba prófugo por abuso sexual

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a Gustavo Gabriel Hamilton, de 61 años, en el barrio porteño de Parque Chacabuco tras ser condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual contra su expareja.

El acusado estaba prófugo desde julio de 2024 luego de que la Justicia rechazara un intento de su defensa por apelar el fallo condenatorio.

El operativo que derivó en su captura se llevó a cabo sobre la avenida Asamblea y el cruce con av. La Plata. El procedimiento estuvo a cargo de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la fuerza de seguridad porteña.

El periodista Gustavo Gabriel Hamilton fue condenado por abusar de su expareja.

La detención se logró tras una investigación previa en la que intervino la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli.

La causa contra el periodista Gabriel Hamilton

La condena de primera instancia contra el periodista fue dictada el 10 de octubre de 2023 por el Tribunal Correccional Nº 1. Los jueces a cargo lo encontraron culpable de abuso sexual gravemente ultrajante, estipulando que el hecho se concretó "mediante violencia e intimidación".

De acuerdo con el fallo publicado por el portal Fiscales.gob, el ataque ocurrió en marzo del 2012 en un departamento ubicado en el barrio de Balvanera, donde el imputado vivía con la víctima. Tras la sentencia de primera instancia, el abogado del periodista, Santiago Rajmilchuk, apeló el fallo.

En esa presentación, la defensa cuestionó el testimonio de la denunciante y solicitó la absolución bajo el argumento de que transcurrieron once años entre la presentación de la denuncia y el inicio del juicio oral.

Según el letrado, dicho período vulnera el derecho de todo imputado a recibir un pronunciamiento judicial en un plazo razonable.

Asimismo, la defensa objetó la credibilidad del relato, afirmando que los dichos de la víctima carecían de pruebas para sostener la condena.

El planteo fue presentado ante la Sala I de la Cámara Nacional de Casación, integrada por los jueces Jorge Luis Rimondi, Gustavo Bruzzone y Mauro Divito, quienes resolvieron el 28 de junio de 2024 rechazar el recurso y ratificar la pena dictada en primera instancia.

Los magistrados justificaron su decisión asegurando que los intentos por desacreditar el testimonio de una mujer víctima a través de estereotipos de género configuran un mecanismo de violencia simbólica.

Además, el tribunal desestimó las observaciones sobre las patologías de la denunciante: "El consumo de estupefacientes o los ataques de pánico sufridos por la víctima no son circunstancias que impidan a la testigo declarar lo que vivió".

Por el contrario, los jueces dictaminaron que "esos indicadores de vulnerabilidad son barreras que la víctima superó para poder exponer los hechos que la damnificaron".

Tras el fallo, se dictó la detención de Hamilton el 3 de julio de 2024. Ante la desaparición del condenado, la Fiscalía General Nº 1 requirió la intervención de la SeCaP para averiguar su paradero.

Los investigadores cruzaron datos del Registro Nacional de las Personas, compañías de telefonía celular y las redes sociales del prófugo en las que figuraban publicaciones actualizadas sobre su trabajo como periodista. Con estos datos, se desplegaron tareas de vigilancia encubierta en las inmediaciones del barrio de Parque Chacabuco hasta dar con su ubicación exacta.

Tras el arresto, Hamilton fue trasladado para cumplir con sus cuatro años de prisión efectiva después de haber permanecido en estado de rebeldía.