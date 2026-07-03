Encontró una mochila olvidada con casi $90 millones, se la quedó y fue detenido

Una particular situación ocurrió en la localidad pampeana de Trenel, en donde un hombre oriundo de Mendoza fue detenido tras quedarse con una mochila que contenía casi 90 millones de pesos en efectivo, olvidada por un productor agropecuario en la banquina de la Ruta Provincial 4.

Fuentes policiales informaron que el hecho pasó el martes a la mañana cuando el productor agropecuario, de 52 años, sufrió una rotura de neumático en su camioneta mientras iba por la ruta, dejó el vehículo en la banquina y se fue caminando hasta un campo para solicitar ayuda.

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Allí olvidó junto al camino una mochila que contenía la importante suma de dinero en efectivo, y al regresar en horas del mediodía, ya no estaba.

La víctima denunció el hecho en la Comisaría y la investigación, a cargo del fiscal Matías Juan y con la intervención del juez de Control de Santa Rosa, Daniel Ralli, reconstruyó el hecho mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes identificaron un Ford Focus que circulaba por el lugar cuando la mochila estaba abandonada.

Investigación

Los investigadores siguieron el recorrido del vehículo, que se dirigió primero hacia la localidad de General Pico y luego a Eduardo Castex.

El miércoles, personal de la Brigada de Investigaciones de General Pico interceptó al automóvil y detuvo al conductor, un hombre de 45 años, que trabaja como viajante y vende artículos para el hogar.

Durante la requisa ordenada por el juez Ralli, el personal policial encontró en el interior del vehículo el efectivo, que fue secuestrado. Además, se incautó el celular del detenido para realizar pericias. La mochila, por su parte, fue hallada abandonada en las inmediaciones de un hotel de General Pico donde el sospechoso se había alojado tras el hecho.

La Fiscalía analiza imputar al detenido por los delitos de hurto simple o apropiación indebida de cosa perdida, en función de las pruebas que se incorporen durante la investigación.

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