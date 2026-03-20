Así un policía agredió a una mujer en una comisaría de Mar del Plata: "Anda a lavarte..."

Una comisaría de la ciudad de Mar del Plata fue escenario de un episodio tan insólito como violento, cuando una mujer que se acercó a denunciar una estafa terminó siendo agredida física y verbalmente por un policía. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El hecho se inició cuando Teresa Lissalt del Pilar y su pareja acudieron a la seccional 16° en busca de ayuda. Según explicó la mujer, un perfil de Facebook ofrecía espejos artesanales y utilizaba como punto de entrega su vidriería y cerrajería familiar, lo que generaba confusión y conflictos con clientes.

Del otro lado del mostrador, un subteniente de la Policía Bonaerense, con 17 años de servicio, restó importancia al planteo. "No hay delito penal", respondió. A partir de ese momento, la situación comenzó a escalar.

"Tenés que denunciar el perfil de Facebook. Por el momento no les robaron nada", sostuvo el policía, de acuerdo a lo que se observa en el video que se viralizó.

"¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal. Mandan una entrega a nuestro local", replicó la mujer, visiblemente molesta.

Ante la falta de respuesta, la denunciante advirtió que informaría que el efectivo no quiso tomarle la denuncia. "Voy a argumentar que no me quisiste tomar la denuncia. No te hagas problema. Para eso está la DDI [Delegación Departamental de Investigaciones]", señaló.

La reacción del policía fue inmediata: "¡Andá a lavarte el o...!", le gritó. Sorprendida, la mujer intentó comenzar a grabarlo con su celular.

Si bien en un primer momento el agente permaneció sentado cubriéndose el rostro, luego se levantó y se dirigió hacia la mujer, que estaba en la puerta. Allí comenzó a empujarla, mientras le repetía: "Andate, andate". La situación se agravó cuando la mujer quedó trabada en el acceso y el efectivo la empujó.

"Amor, amor", gritó ella, pidiendo ayuda a su pareja. Luego del forcejeo, el policía se retiró hacia una oficina dentro de la comisaría, donde golpeó una pared."¡Me pegó, me pegó!", exclamó la mujer.

Dos efectivos que se encontraban en la parte trasera del edificio se acercaron sorprendidos por la situación y le preguntaron reiteradamente qué había pasado, mientras la pareja reclamaba que intervinieran y detuvieran al implicado.

El descargo de la mujer agredida en una comisaría de Mar del Plata

En declaraciones al medio local 0223, Teresa describió el episodio como "horrible", especialmente por haber sido protagonizado por un miembro de la fuerza. "Es a quien se debe recurrir para que me defienda. A este chico le sacaron el arma hace poco tiempo, es decir que ya se las mandó. No está apto para ser policía, el uniforme le queda grande", expresó.

Tras el escándalo, el subteniente fue desafectado por un período de tres meses. Según indicó la propia víctima, otros efectivos le ofrecieron disculpas por lo sucedido.

Además, Lissalt del Pilar anticipó que iniciará acciones legales: "Por supuesto que también voy a buscarme un abogado y le voy a hacer juicio a la provincia. No puedo creer que tenga semejante calidad de efectivos para que nos defiendan", concluyó.