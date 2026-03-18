Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 18 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
JUSTICIA

¿Quién es el policía del grupo táctico preso por matar a un docente?

Matías Vizgarra Riveros tiene 23 años y es oficial del grupo de élite de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. Le dicen "el cocinero".

María Helena Ripetta
María Helena Ripetta

Matías Vizgarra Riveros, oficial del grupo de élite de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, UTOI, está detenido por asesinar de cinco balazos a un docente que trabajaba como chofer de aplicación para pagar el alquiler. 

Se graduó en abril de 2021 con el número 202 de su promoción. Tenía  18 años, y fue el último de la lista de graduados. Sus compañeros de la Escuela Vucetich lo apodaron "El cocinero" por un supuesto parecido con el actor Cuba Gooding Jr. en la película Hombres de Honor. Vizgarra Riveros, de 23 años, este domingo quedó detenido tras ser acusado de matar a Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años.

¿Quién es el policía del grupo táctico preso por matar a un docente?

Con el grado de oficial Vizgarra Riveros directamente comenzó en UTOI creada en 2017 para intervenciones rápidas y de alto riesgo. 

Este domingo el oficial pidió un viaje desde Mariano Acosta hacia su lugar de trabajo en la base de Puente 12. En el cruce de la autopista Presidente Perón y la ruta 3, en Virrey del Pino, por causas que aún se investigan, ambos bajaron del auto modelo 2008 y el oficial gatilló cinco veces su pistola reglamentaria Bersa 9 milímetros contra el docente, según determinaron los investigadores.

Mientras el docente agonizaba en el asfalto, el policía detenido se subió al auto de la víctima, lo manejó diez cuadras, lo abandonó y se fue a cumplir su turno en la base operativa como si nada hubiera pasado. En el baúl del coche quedaron la mochila y la sillita de la hija de tres años de Cristian.

El fiscal Adrián Arribas sospechó de inmediato por las inconsistencias en el relato espontáneo de Vizgarra Riveros. Además, un compañero del grupo táctico rompió el silencio y reveló que le dijo: "Me mandé una cagada".

¿Quién es el policía del grupo táctico preso por matar a un docente?

El oficial había sido inspeccionada hace menos de un mes y tenía el cargador completo con 13 cartuchos. Tras el crimen, en la escena se levantaron cinco vainas servidas; al revisar el arma del oficial, le quedaban  ocho balas. Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó su desafectación inmediata.

El fiscal Arribas imputó al oficial por "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y criminis causa", un delito que contempla una pena de prisión perpetua. El acusado se negó a declarar asesorado por una abogada particular.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

4
Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026
Noticias

Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

5
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

Últimas noticias de Policia