¿Quién es el policía del grupo táctico preso por matar a un docente?

Matías Vizgarra Riveros, oficial del grupo de élite de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, UTOI, está detenido por asesinar de cinco balazos a un docente que trabajaba como chofer de aplicación para pagar el alquiler.

Se graduó en abril de 2021 con el número 202 de su promoción. Tenía 18 años, y fue el último de la lista de graduados. Sus compañeros de la Escuela Vucetich lo apodaron "El cocinero" por un supuesto parecido con el actor Cuba Gooding Jr. en la película Hombres de Honor. Vizgarra Riveros, de 23 años, este domingo quedó detenido tras ser acusado de matar a Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años.

Con el grado de oficial Vizgarra Riveros directamente comenzó en UTOI creada en 2017 para intervenciones rápidas y de alto riesgo.

Este domingo el oficial pidió un viaje desde Mariano Acosta hacia su lugar de trabajo en la base de Puente 12. En el cruce de la autopista Presidente Perón y la ruta 3, en Virrey del Pino, por causas que aún se investigan, ambos bajaron del auto modelo 2008 y el oficial gatilló cinco veces su pistola reglamentaria Bersa 9 milímetros contra el docente, según determinaron los investigadores.

Mientras el docente agonizaba en el asfalto, el policía detenido se subió al auto de la víctima, lo manejó diez cuadras, lo abandonó y se fue a cumplir su turno en la base operativa como si nada hubiera pasado. En el baúl del coche quedaron la mochila y la sillita de la hija de tres años de Cristian.

El fiscal Adrián Arribas sospechó de inmediato por las inconsistencias en el relato espontáneo de Vizgarra Riveros. Además, un compañero del grupo táctico rompió el silencio y reveló que le dijo: "Me mandé una cagada".

El oficial había sido inspeccionada hace menos de un mes y tenía el cargador completo con 13 cartuchos. Tras el crimen, en la escena se levantaron cinco vainas servidas; al revisar el arma del oficial, le quedaban ocho balas. Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó su desafectación inmediata.

El fiscal Arribas imputó al oficial por "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y criminis causa", un delito que contempla una pena de prisión perpetua. El acusado se negó a declarar asesorado por una abogada particular.