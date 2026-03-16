"Manejaba un auto para llegar a fin de mes": el dolor de la familia del docente asesinado por un policía-ladrón

El crimen de Cristian Eduardo Pereyra, un docente de 36 años asesinado a balazos por un policía mientras trabajaba como chofer de aplicación en la Autopista Presidente Perón, conmocionó a la comunidad educativa y a la opinión pública. Este lunes, en diálogo con "Rulo" Schijman y Melina Fleiderman al aire de "Imbatibles", por Crónica TV, su hermana Victoria rompió el silencio con un testimonio cargado de dolor y fuertes denuncias contra el accionar policial.

Un doble trabajo por necesidad: "Lo hacía para llegar a fin de mes"

Cristian era profesor en las escuelas secundarias técnicas N°2, N°8 y N°10. Sin embargo, la crisis económica lo obligó a complementar sus ingresos manejando un auto para una aplicación de viajes. Según explicó Victoria, su hermano necesitaba reunir dinero urgente para renovar el contrato de su alquiler en mayo.

"Él sabía que la calle estaba heavy y que tenía que cuidarse", relató Victoria en "Imbatibles". La joven describió a su hermano como un hombre "precavido y desconfiado", que solía cancelar viajes si notaba algo extraño. Aquella noche, Cristian llevaba como pasajero a Matías Alejandro Vizgarra Riveros, un oficial de la UTOI (Puente 12), quien actualmente se encuentra detenido y desafectado de la fuerza como principal sospechoso del homicidio.

Irregularidades y sospechas: "Hubo una saña innecesaria"

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia de Victoria sobre el manejo de la escena del crimen. Según su testimonio, las primeras pericias las realizaron los propios compañeros del policía detenido, algo que calificó como una "irregularidad gravísima".

"No me cierra cómo mi hermano termina fuera del auto. ¿Por qué tanta saña? Si lo quería reducir, los disparos no habrían sido tan letales", cuestionó Victoria. El informe forense detalló que Cristian recibió al menos tres balazos que le provocaron cinco heridas en el torso y los brazos. Para la familia, la hipótesis del robo no termina de explicar la violencia del ataque, especialmente porque el auto fue hallado abandonado a pocas cuadras de la base policial donde trabajaba el sospechoso.

El vacío de Olivia, su hija de 3 años

Más allá de la investigación judicial, que quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, el impacto humano es devastador. Cristian era el padre de Olivia, de apenas 3 años, quien era el motor de su vida. "Mi hermano era un padre ejemplar. Se ocupaba de llevarla al jardín, de hacerle el desayuno. Lo único que me duele es que ella piense que su papá la abandonó", expresó Victoria entre lágrimas.

La familia cuenta con el apoyo de gremios docentes como Suteba Multicolor y organismos de derechos humanos, quienes acompañan el pedido de justicia para que el crimen no quede impune. "Va a descansar en paz cuando este asesino pase toda la vida en la cárcel", sentenció la hermana de la víctima.