Caen madre e hijo tras romper la ventanilla de un auto y robar una tablet

Una mujer de 44 años y su hijo de 19 años terminaron tras las rejas este miércoles a la madrugada luego de protagonizar un robo en el centro de Mar del Plata.

Todo ocurrió cuando ambos fueron detectados tras romper el vidrio de un auto estacionado para llevarse pertenencias de su interior. La aventura criminal duró apenas unos minutos, ya que terminaron aprehendidos y con una causa penal en su contra.

Un llamado al 911 que alertó sobre un movimiento sospechoso en la esquina de las calles Córdoba y Brown. Un testigo denunció que un joven había violentado un vehículo y, tras robar varios objetos, se había dado a la fuga rápidamente. Según fuentes policiales, el aviso fue clave para dar las características del sospechoso y el rumbo que había tomado tras el robo.

Efectivos del Comando de Patrullas que se encontraban de recorrida por la zona iniciaron un rastrillaje inmediato. Al llegar a las inmediaciones de San Luis y Bolívar, a tan solo tres cuadras del lugar del ataque, los policías vieron a un joven y a una mujer que estaban intercambiando elementos de forma apresurada, por lo que decidieron interceptarlos.

Al momento de la identificación, los efectivos descubrieron que el joven de 19 años llevaba entre sus pertenencias dos destornilladores, presuntamente utilizados para forzar el auto. Por su parte, su madre cargaba una mochila donde escondía una tablet que no pudo justificar.

Los investigadores contactaron al propietario del auto y el hombre reconoció el dispositivo electrónico que la mujer llevaba en su mochila como de su propiedad.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por el delito de robo.