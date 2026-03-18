Robó una camioneta, luchó contra la dueña y huyendo chocó a otro auto

Conmoción generó en Mendoza el episodio sucedido en la mañana de este miércoles, cuando un repartidor de diarios bajó de su camioneta 0 km a entregar un pedido.

A los pocos segundos notó que intentaban poner en marcha el vehículo y al mirar hacia el interior vió cómo peleaba el delincuente con su mujer, quien estaba sentada en el asiento de acompañante.

Así y todo el ladrón logró llevarse la camioneta y emprendió una rápida huida que se inició en el corazón del departamento Las Heras en plena Avenida San Martín, esquina con Godoy.

La desesperación del propietario fue tal que pidió ayuda a los gritos y los vecinos llamaron al 911. En cuestión de minutos llegaron a la zona personal de la guardia urbana del municipio Las Heras.

Estos uniformados lograron individualizar el ladrón quien fue interceptado y a las pocas cuadras chocó de frente contra un auto estacionado también sobre Avenida San Martín.

Fue así que ambos vehículos impactaron de frente y el prófugo conductor de la camioneta terminó estrellándose contra una columna del alumbrado público.

No obstante no poder robar la camioneta decidió emprender la huida corriendo del lugar. Los policías municipales ya habían pedido refuerzos y a las tres cuadras lograron interceptar al delincuente.

Lo rodearon, lo redujeron, lo esposaron y quedó tirado boca arriba en la vereda de un vecino hasta que la Oficina Fiscal determinara a qué comisaría debían llevarlo si a jurisdicción Las Heras o jurisdicción Capital.

Con la demora de las autoridades para subirlo a un patrullero y despejar la vía pública, el ladrón durmió una siesta. Relajado y sin problemas.

El dueño de la camioneta se llama Daniel Bustos dijo que "estaba acompañado de mi esposa, bajé a entregar un pedido y cuando me di cuenta por los ruidos, el ladrón estaba forcejeando con mi mujer, le pegó y se llevó la camioneta".

El ladrón en su raid delictivo chocó contra el auto Toyota gris cuyo propietario se llama Antonio Rinaldi, el hombre manifestó que "estaba en la oficina del PAMI haciendo un trámite que me venían postergando. Desde adentro del edificio sentimos el estruendo y cuando salimos a ver me dí cuenta que el auto destruído era el mío. Por suerte no me chocó a mí, los fierros se arreglan, no sé que me podría haber pasado", relató el hombre con susto y amargura al ver en las condiciones en que le dejaron el vehículo.

Se supo que el delincuente vestía pantalón de jean azul, zapatillas, remera y abrigo tipo buzo color rosa. Tiene unos 50 años y se esperaba que autoridades del Ministerio Público Fiscal dieran a conocer sus datos filiatorios y su lista de antecedentes penales.