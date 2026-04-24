Pareja robó un auto y la mujer convulsionó al ser detenida

Una mujer de 45 años y un hombre de 32 terminaron tras las rejas este viernes luego de protagonizar un intento de robo en pleno centro de Mar del Plata.

El hecho, que comenzó con la rotura de un cristal de un vehículo estacionado, tomó un giro inesperado cuando la mujer comenzó a sufrir convulsiones reiteradas en el momento exacto en que la policía lograba interceptarlos.

Todo se inició en la intersección de las avenidas Las Heras y Colón. Allí, la pareja fue detectada tras dañar una de las ventanillas de un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública con claros fines de robo.

Tras el alerta, se inició un rápido despliegue para dar con los sospechosos, quienes intentaron alejarse del lugar a pie por las calles internas del barrio.

La captura se concretó a pocas cuadras, en las inmediaciones de la calle Lamadrid, entre Alberti y Rawson. El operativo estuvo a cargo de efectivos que se encontraban realizando Servicio de Policía Adicional, quienes trabajaron de forma conjunta con el personal de la Patrulla Municipal para cercar a los delincuentes y evitar que lograran escapar de la zona.

Sin embargo, la tensión del momento derivó en una situación de emergencia sanitaria. Apenas fueron aprehendidos, la mujer de 45 años comenzó a manifestar signos de un problema de salud y sufrió varios episodios convulsivos frente a los policías. Ante la gravedad del cuadro, los efectivos solicitaron de inmediato la presencia de personal médico para asistirla en el lugar.

Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al sitio de la detención. Los profesionales de la salud trabajaron para estabilizar a la imputada, quien presentaba ataques reiterados, aunque finalmente informaron que no era necesario su traslado ni internación en el hospital regional. Una vez que estuvo fuera de peligro, el procedimiento policial pudo continuar.

Ambos delincuentes fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Casino. Según confirmaron fuentes policiales, el hombre de 32 años y su compañera quedaron a disposición de la Justicia.

Causa

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa. Los investigadores realizaron las pericias sobre el vehículo dañado para sumar pruebas al expediente.

Los dos detenidos deberán prestar declaración en los Tribunales locales. La audiencia será ante el fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien definirá la situación procesal de la pareja.

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