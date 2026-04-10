Cayó un hombre con pedido de captura en la terminal de ómnibus de Río Gallegos

Personal de la División Unidad Operativa Federal de Río Gallegos realizó un operativo que concluyó con la detención de un hombre que tenía un pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas y de control en la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus local, donde los efectivos llevaban adelante acciones planificadas de vigilancia e identificación. Gracias a las tareas investigativas y al análisis de datos, lograron identificar a un individuo que contaba con requerimientos judiciales pendientes.

Al verificar su identidad y consultar los sistemas policiales, confirmaron que el sujeto tenía un pedido de captura activo emitido por el Juzgado en lo Correccional N° 5 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la información oficial, el detenido -oriundo de Trelew, Chubut- estaba acusado en una causa relacionada con la infracción al artículo 189 del Código Penal, vinculada a incendios u otros daños provocados por imprudencia o negligencia.

Desde la Policía Federal Argentina indicaron que el operativo forma parte de las políticas de seguridad promovidas por el Ministerio de Seguridad Nacional, destinadas a reforzar la prevención del delito y asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales en todo el país.