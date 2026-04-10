Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 10 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DETENIDO

Cayó un hombre con pedido de captura en la terminal de ómnibus de Río Gallegos

El sujeto está imputado en una causa por generación de incendios u otros estragos por imprudencia o negligencia.

Personal de la División Unidad Operativa Federal de Río Gallegos realizó un operativo que concluyó con la detención de un hombre que tenía un pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas y de control en la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus local, donde los efectivos llevaban adelante acciones planificadas de vigilancia e identificación. Gracias a las tareas investigativas y al análisis de datos, lograron identificar a un individuo que contaba con requerimientos judiciales pendientes.

Al verificar su identidad y consultar los sistemas policiales, confirmaron que el sujeto tenía un pedido de captura activo emitido por el Juzgado en lo Correccional N° 5 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la información oficial, el detenido -oriundo de Trelew, Chubut- estaba acusado en una causa relacionada con la infracción al artículo 189 del Código Penal, vinculada a incendios u otros daños provocados por imprudencia o negligencia.

Desde la Policía Federal Argentina indicaron que el operativo forma parte de las políticas de seguridad promovidas por el Ministerio de Seguridad Nacional, destinadas a reforzar la prevención del delito y asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales en todo el país.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
Maroon 5 vuelve a Argentina: entradas, precios y ubicaciones para su show en Buenos Aires
Noticias

Maroon 5 vuelve a Argentina: entradas, precios y ubicaciones para su show en Buenos Aires

Últimas noticias de detenido