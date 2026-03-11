Agredía a su pareja y mató al hijo de ella cuando saltó a defenderla: condenado a 20 años de prisión

Un hombre fue condenado a la pena de 20 años de cárcel tras ser hallado culpable de asesinar de una puñalada al hijo de su pareja. Todo ocurrió en febrero de 2023, cuando la víctima intentó interceder en una violenta discusión para proteger a su mamá de las agresiones del ahora condenado.

El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Nº 1 de Mar del Plata, compuesto por los magistrados Facundo Gómez Urso, María Paula Soulé y Pablo Viñas. Tras analizar las pruebas recolectadas durante el proceso, los jueces consideraron que Carlos Cardozo fue el autor material del asesinato de Juan Iván Miranda, de 27 años, quien padecía un retraso madurativo.

La reconstrucción del hecho permitió determinar que todo comenzó con una disputa de pareja en la que Cardozo agredió físicamente a Patricia Miranda. Ante la violencia, su hijo Juan Iván intervino para frenar el ataque. El joven forcejeó con el agresor, momento en que Cardozo lo hirió en la zona intercostal izquierda con un cuchillo.

Juan Iván fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Si bien los profesionales médicos lograron estabilizarlo inicialmente, su estado de salud se complicó debido a la profundidad de la lesión y falleció el 28 de febrero, tras permanecer un mes internado.

Durante el debate, la fiscal Constanza Mandagarán había solicitado que el caso fuera caratulado como "femicidio vinculado", argumentando que Cardozo atacó al joven con el fin de causar un sufrimiento extremo a la mujer. Sin embargo, el tribunal no compartió este criterio y optó por la figura de homicidio simple para aplicar la condena.

Una de las pruebas fundamentales fue el registro de una cámara del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Aunque las imágenes no tenían nitidez, confirmaron que, tras un primer cruce en una plaza, la mujer y su hijo intentaron alejarse, pero Cardozo decidió perseguirlos para reiniciar el conflicto cerca de su domicilio.

Testimonio de la mamá

El testimonio de Miranda resultó determinante para los jueces. La mujer relató cómo el acusado, quien ya tenía antecedentes de violencia de género en la relación, los alcanzó y atacó a su hijo, quien se encontraba completamente desarmado al momento de recibir la puñalada.

Por su parte, la defensa oficial intentó plantear que el imputado había actuado en "legítima defensa" durante el forcejeo. No obstante, el tribunal rechazó de plano esta postura, remarcando que Cardozo era el único que portaba un arma blanca y que dirigió el ataque hacia una zona vital del cuerpo del joven.

Días después del crimen, el agresor había logrado escapar hacia Zárate, donde fue localizado por la Policía mientras se ocultaba en una obra en construcción. Desde entonces permanece alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán, lugar desde donde escuchó la sentencia a través de una videoconferencia.