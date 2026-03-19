Condenaron a un hombre que desafió a pelear a la policía y rompió un patrullero a piedrazos

Un hombre de 31 años fue condenado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo tras agredir a policías y provocar daños en un patrullero durante un violento episodio ocurrido en el barrio porteño de Constitución.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, en el que el imputado reconoció su responsabilidad para evitar una pena más severa.

El hecho tuvo lugar en la boca de acceso a la estación San José de la línea E, sobre la avenida San Juan al 1300, donde el acusado obstruía el ingreso de pasajeros.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la intervención policial se produjo a partir de una denuncia que daba cuenta de la situación.

Así quedó el patrullero atacado.

Una vez en el lugar, los funcionarios policiales le requirieron que se retirara. Sin embargo, el hombre reaccionó con insultos y desafió a uno de los agentes a pelear.

Además, el acusado tomó piedras y las arrojó contra los efectivos y el móvil policial, lo que provocó la rotura de uno de los faros traseros.

El agresor intentó darse a la fuga

Tras el ataque, el agresor intentó darse a la fuga por la avenida San Juan, pero fue reducido a pocos metros, en la intersección con la calle San José, donde quedó detenido.

La causa fue llevada adelante por la Fiscalía PCyF N.º 12, a cargo de Sebastián Fedullo, que reunió pruebas y testimonios para sostener la imputación por atentado y resistencia a la autoridad, además de daños agravados.

En el tramo final del proceso, la pena solicitada fue unificada con una condena previa del fuero nacional. Finalmente, el Juzgado N.º 25, encabezado por Alejandro Villanueva, homologó una pena única de un año y tres meses de prisión efectiva.

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