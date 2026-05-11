Conducia ebrio junto a sus 6 hijos, lo detuvieron y una policía amamantó a la bebé porque lloraba de hambre

La Policía de la provincia de Misiones detuvo en la madrugada del domingo a un hombre de 29 años, mientras conducía un vehículo bajo los efectos del alcohol, acompañado por sus seis hijos menores de edad.

El operativo se realizó a las 4 de la mañana sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 12, en la localidad de El Soberbio. En ese punto, el personal policial realizaba tareas de control preventivo cuando detuvo la marcha de un automóvil Fiat Uno.

Al momento de la identificación, los agentes constataron que el conductor presentaba signos evidentes de ebriedad. La inspección del vehículo reveló que en el interior se encontraban seis niños con edades que van desde los 5 meses a los 8 años.

La oficial que alimentó al bebé de cinco meses junto al resto de los menores.

De acuerdo con el informe policial, los menores estaban en un estado de alteración derivado de la situación. Entre ellos, se encontraba un bebé de cinco meses lloraba de forma persistente, lo que motivó la intervención inmediata de una de las uniformadas.

La oficial interviniente, quien se encuentra en período de lactancia, procedió a amamantar al bebé para asistirlo ante la demanda de alimento y calmar su llanto. La medida -según se aclaró- se tomó de forma excepcional para garantizar el bienestar del lactante mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Las investigaciones preliminares indican que el hecho se desencadenó tras un conflicto doméstico. El hombre habría ingerido bebidas alcohólicas en su domicilio y, tras una discusión, la madre de los niños abandonó la vivienda por razones de seguridad personal.

Luego, el individuo decidió retirarse del inmueble con todos sus hijos en el vehículo, con el presunto objetivo de localizar a su pareja. Fue en ese trayecto donde fue interceptado por el retén policial apostado sobre la ruta provincial.

Tras el procedimiento, el examen médico de rigor confirmó que el nivel de alcohol en sangre del conductor superaba los límites permitidos. En consecuencia, las autoridades dispusieron su detención preventiva y el secuestro del automóvil involucrado.

La Defensoría de Menores del Juzgado de Familia de San Vicente tomó intervención en el caso. El organismo judicial ordenó que los seis niños fueran restituidos a su progenitora bajo medidas de resguardo.

Una vez reunida con sus hijos, la mujer realizó una denuncia por violencia de género contra el detenido, y solicitó el acompañamiento de organismos para afrontar una situación familiar y socioeconómica delicada.

En el caso también acutó el Área de la Mujer, Niñez y Adolescencia, junto con otros entes municipales, quienes serán los encargados de brindar la asistencia social y el seguimiento psicológico necesario para el grupo familiar.

En tanto, el detenido permanece a disposición de la Justicia mientras se instruyen las causas correspondientes por infracción a las leyes de tránsito y por los hechos de violencia denunciados por su pareja.