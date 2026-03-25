Conmoción en Mendoza: murió un matrimonio durante el incendio de su casa

Conmoción en Mendoza por el incendio en una vivienda que tuvo como trágica consecuencia la muerte de un matrimonio.

El hecho se conoció la mañana de este miércoles y tuvo lugar en la unidad familiar ubicada sobre calle Joaquín V. González en el barrio San Roque en el departamento Junín, unos 55 km hacia el este de la capital provincial.

Por causas que ahora son materia de investigación esta madrugada hubo fuego en el interior de la vivienda, rápidamente se propagó por cada rincón y generó un denso humo que fue respirado por los dos adultos, provocándoles intoxicación por monóxido de carbono.

Vecinos llamaron desesperados al 911. A los pocos minutos arribó una patrulla de la Policía de Mendoza, quien pidió ayuda al cuartel de Bomberos y también al SEC, Servicio Coordinado de Emegencias, que dispusieron de una ambulancia.

Una vez en el lugar los bomberos ingresaron a la vivienda siniestrada y encontraron a dos personas desmayadas. Las socorrieron y las trasladaron hacia el exterior.

Por su parte, personal médico logró asistirlas. Les realizaron maniobras RCP, les procuraron oxígeno y masajes cardíacos. A los pocos minutos solo pudieron constatar que el matrimonio ya se encontraba sin vida.

Las víctimas fatales fueron reconocidas como una mujer de 60 años y un hombre de 80 años de edad.

El Ministerio Público Fiscal convocó a personal de Policía Científica para que realice las tareas correspondientes a los efectos de investigar el origen del fuego y peritaje sobre la propiedad.

Allí se podría conocer si el incendio fue provocado por alguna mala conexión eléctrica o por algún electrodoméstico que funcionaba mal, o por algún sistema de calefacción.

A su vez se autorizó que personal del Cuerpo Médico Forense se hiciera cargo del traslado de los restos de ambas personas para la confección del informe oficial respecto a los causales de muerte, con el fin de ser incorporados al expediente judicial.