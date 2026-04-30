Corría picadas en cuatriciclo y quiso atropellar a un policía para no ser detenido

Un joven de 29 años terminó detenido este jueves a la madrugada luego de protagonizar una peligrosa secuencia mientras corría picadas ilegales en un cuatriciclo en Santa Clara del Mar. El sospechoso fue detectado por la policía en el parque municipal "El Diego" y, lejos de deponer su actitud, inició una fuga que incluyó un intento de atropellar a un oficial.

Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre maniobras imprudentes en el predio público. Personal de la Estación de Policía Comunal se desplazó hasta la intersección de las calles Punta Lara y Pinamar, donde vieron al conductor e intentaron interceptarlo por primera vez.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los policías lograron alcanzarlo frente a la Escuela N°8. En ese momento, el sujeto aceleró su rodado y dirigió el vehículo directamente hacia uno de los efectivos con intención de atropellarlo para abrirse paso.

Tras el ataque fallido, el conductor escapó nuevamente a toda velocidad, lo que dio inicio a un segundo operativo de cerrojo en la zona.

Finalmente, los agentes lograron cortarle el paso en la calle Montreal. Según informaron fuentes policiales, el hombre arrojó varios golpes de puño contra los oficiales que intentaban reducirlo. Se lo detuvo y se lo trasladó a la comisaría.

Causa

En el caso tomó intervención la fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro. Los cargos que enfrenta son por atentado y resistencia a la autoridad, agravados por el contexto de las maniobras prohibidas en la vía pública.

Por orden de la Justicia, el agresor fue derivado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Además de la causa penal, se labraron actuaciones complementarias en la Justicia Correccional por las infracciones de tránsito cometidas.

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