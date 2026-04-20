Absolvieron al ex marido de Carolina Píparo por atropellar a dos jóvenes en La Plata

Juan Ignacio Buzali, exesposo de la actual directora del Banco de la Nación Argentina, Carolina Píparo, fue absuelto este lunes por el atropello de dos jóvenes motociclistas ocurrido en los primeros minutos de 2021.

Los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr determinaron que el hombre no tuvo la intención de matar a Luis Lavalle e Iván Coronel, por lo que descartaron la figura de tentativa de homicidio. Al recalificar el ataque como "lesiones", el tribunal constató que el tiempo transcurrido extinguió la acción penal, dejando el hecho en la nada.

El fiscal Juan Pablo Caniggia había solicitado una pena de 6 años de prisión efectiva, y los abogados de las víctimas, que exigían hasta 8 años de cárcel.





Buzali había llegado a esta instancia del juicio oral excarcelado. Se espera que los abogados de los jóvenes atropellados apelen la decisión ante instancias superiores.

¿ Qué hizo el ex marido de Carolina Píparo ?



El hecho que terminó en tribunales ocurrió en la madrugada del 1° de enero de 2021 en la ciudad de La Plata. Según la denuncia presentada por Píparo, el robo se produjo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando ella y Buzali habían descendido de su vehículo para dejar al padre de la funcionaria en su domicilio.

En su declaración, la dirigente señaló que varias motocicletas con personas armadas los interceptaron y le sustrajeron la cartera.

Tras el asalto, y mientras se dirigían a radicar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los supuestos delincuentes y comenzó a seguirlos en un automóvil Fiat 500L negro con techo blanco.

Los momentos posteriores al hecho que casi termina en tragedia.

Según la acusación, "en la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento".

La investigación posterior determinó que los ocupantes de la motocicleta -uno de ellos menor de edad- no tenían relación con el robo denunciado. Luego del atropello, Buzali fue detenido y permaneció dos años en prisión hasta obtener la excarcelación, concedida tras un pedido de su abogado defensor, Marcelo Peña.

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