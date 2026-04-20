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Lunes, 20 de abril de 2026

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ESTE LUNES

Dan a conocer el fallo en el juicio contra el ex marido de Carolina Píparo, acusado de tentativa de homicidio

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata emitirá el veredicto en el juicio contra Juan Ignacio Buzali, quien atropelló a dos motociclistas tras confundirlos con ser los autores de un robo.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dará a conocer este lunes el veredicto en el juicio contra Juan Ignacio Buzali, ex marido de la actual directora del Banco de la Nación Argentina, Carolina Píparo. El acusado enfrenta cargos por tentativa de homicidio luego de haber atropellado a dos motociclistas, a quienes confundió con los autores de un robo.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la resolución de los jueces será anunciada este lunes a partir de las 11 en la sede judicial de la capital bonaerense.

Durante los alegatos, el abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los damnificados, pidió una condena de ocho años de prisión para Buzali. Por su parte, la Fiscalía solicitó una pena de seis años de cárcel. La defensa del acusado, en cambio, reclamó la absolución.

Se conoce el veredicto en el juicio contra Juan Ignacio Buzali.
Se conoce el veredicto en el juicio contra Juan Ignacio Buzali.

¿Qué hizo el ex marido de Carolina Píparo?


El hecho que terminó en tribunales ocurrió en la madrugada del 1° de enero de 2021 en la ciudad de La Plata. Según la denuncia presentada por Píparo, el robo se produjo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando ella y Buzali habían descendido de su vehículo para dejar al padre de la funcionaria en su domicilio.

En su declaración, la dirigente señaló que varias motocicletas con personas armadas los interceptaron y le sustrajeron la cartera.

Tras el asalto, y mientras se dirigían a radicar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los supuestos delincuentes y comenzó a seguirlos en un automóvil Fiat 500L negro con techo blanco.

Los momentos posteriores al hecho que casi termina en tragedia.
Los momentos posteriores al hecho que casi termina en tragedia.

Según la acusación, "en la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento".

La investigación posterior determinó que los ocupantes de la motocicleta -uno de ellos menor de edad- no tenían relación con el robo denunciado. Luego del atropello, Buzali fue detenido y permaneció dos años en prisión hasta obtener la excarcelación, concedida tras un pedido de su abogado defensor, Marcelo Peña.

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