Degollaron a un joven en una pelea callejera: hay un sospechoso detenido

Un joven de 22 años fue degollado por un individuo, como saldo de una pelea callejera registrada el domingo en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales luego detuvieron al autor del crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Santiago Renna Merlo.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 5.30 en San Juan al 700, casi en el cruce con Neuquén, en el Barrio Nueva Bahía Blanca.

Trascendió que el cadáver del muchacho fue hallado por los integrantes de la Estación de Policía Comunal de Punta Alta, quienes se apersonaron en la mencionada esquina.

Heridas

Peritos de la delegación Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y certificaron que presentaba una certera herida de arma blanca en la región del cuello.

Mientras, los servidores públicos de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Rosales apresaron a un sujeto, de 30 años, quien está sindicado de haber matado a Renna Merlo y en cuyo poder incautaron una cuchilla, que habría sido utilizada para llevar a cabo el mortal ataque.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de Bahía Blanca.

Por F.V.

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