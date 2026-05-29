Despliegue masivo en un descampado por la desaparición de Agostina Vega: ¿porqué investigan esa zona?

La investigación por la desaparición de Agostina Madeleine Vega se trasladó este viernes a un descampado en el extremo sur de la ciudad de Córdoba.

Bajo las órdenes del fiscal Raúl Garzón, equipos especiales de la Policía y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) montaron un megaoperativo de rastrillaje para buscar a la adolescente viva o sin vida.

Las tareas en el terreno baldío colindante al barrio Ampliación Ferreyra comenzaron luego de reunirse pistas clave tras seis días de incertidumbre.

El hallazgo del vehículo y el registro de las cámaras

La decisión de intervenir en este sector geográfico se vincula con la ubicación de un automóvil de color rojo que coincide con las descripciones iniciales brindadas en la causa.

Con respecto a este hallazgo, el fiscal Raúl Garzón explicó ante la prensa que "ha aparecido un vehículo, es importante para la causa. Ha aportado rumbo para la investigación". Especialistas peritan el rodado para determinar la existencia de rastros biológicos de la menor de 14 años.

A este elemento se sumó el análisis de un domo policial ubicado en la zona, cuyas imágenes captaron al único detenido, Claudio Barrelier, en ese sector pocas horas después de la desaparición de la joven.

El registro audiovisual muestra que el acusado ingresó solo al lugar en un vehículo que habría pedido prestado a una conocida, permaneció allí algunos minutos y se retiró en un lapso menor a una hora, a pesar de que el sitio queda a unos 17 kilómetros de su domicilio.

Rastrillaje topográfico en zona crítica

Debido a que el terreno presenta una superficie amplia con irregularidades topográficas y sectores de lagunas, el Ministerio de Seguridad provincial coordinó el uso de recursos específicos para el rastreo por agua y tierra, desplegando personal de infantería, caballería, drones, bomberos y perros entrenados.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se hizo presente en el lugar y manifestó: "Estamos acá porque hay una línea investigativa que indica que el acusado y detenido estuvo en este lugar antes de la aprehensión". Acá todas sus declaraciones.

El funcionario provincial añadió que "estamos trabajando por orden de la Justicia en las hipótesis que el fiscal maneja. Se lleva a cabo un rastrillaje. Cuando surja algún elemento de prueba, al primero que se va a informar es al fiscal, como corresponde".