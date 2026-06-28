Detuvieron a la dueña de un geriátrico acusada de maltratar a adultos mayores en un geriátrico

Una mujer de 57 años fue detenida acusada de agredir a adultos mayores en un geriátrico y suministrarles medicación sin supervisión para mantenerlos sedados.

Se trata de la dueña de una residencia de ancianos de Mar del Plata. El establecimiento recibió la primera denuncia en diciembre de 2025 luego de que una mujer que presentaba varios hematomas en su cuerpo, aseguró que fue golpeada por la cuidadora.

El establecimiento funcionaba en Vieytes al 3400 en Mar del Plata.

Además, según consta en la causa, uno de los residentes le tenía miedo a la dueña del lugar por lo que cuando se acercaba, optaba por esconderse en uno de los roperos.

Asimismo, la mujer, de 57 años, fue denunciada por suministrar antibióticos, clonazepam y rivotril, entre otros medicamentos, sin ningún tipo de seguimiento médico con el objetivo de mantener sedados a los residentes.

La dueña del establecimiento fue imputada por abandono de persona.

El establecimiento "Hogar de los Abuelos", que funcionaba en Vieytes al 3400, fue clausurado en enero luego de recibir varias denuncias. Durante los operativos que se llevaron a cabo, encontraron a varios ancianos en malas condiciones de salud y con lesiones visibles.

Uno de los casos más graves fue el de una mujer de 87 años que presentaba un cuadro de desnutrición y requirió un traslado urgente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La dueña del geriátrico quedó imputada por abandono de persona y está detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán. La investigación está a cargo de la UFI N°7, que lidera el fiscal Carlos Russo.