Cayó un prófugo por el femicidio de Milagros Basto, cuyo cadáver fue hallado en un ropero

El hermano de Horacio Grasso, principal acusado por el femicidio de Milagros Basto en la ciudad de Córdoba, fue detenido en Salta. Se trata de Javier Grasso, quien tenía pedido de captura desde julio del año pasado.

El hombre era intensamente buscado por efectivos policiales de Córdoba, junto con INTERPOL y la Policía de la Ciudad, por el crimen de Milagros, cuyo cuerpo sin vida fue hallado dentro de un ropero.

El cuerpo de Milagros Basto fue encontrado en un ropero de una propiedad de Nueva Córdoba.

La investigación permitió establecer que Javier Grasso pasó por Buenos Aires, Perú y Bolivia durante sus meses de fuga.

Tras esos movimientos, los efectivos de Gendarmería Nacional dieron aviso a las autoridades por la presencia de un hombre, con características similares al sospechoso, que estaba en cercanías al límite con Bolivia.

"Al verificar sus datos, constataron que registraba un pedido de captura internacional, por lo que de manera inmediata procedieron a su detención", informaron las fuentes policiales.

El femicidio

La joven, de 22 años, fue hallada sin vida en estado esqueletizado en un placard de un inmueble en calle Buenos Aires 315 Tercero B, en barrio Nueva Córdoba, donde Horacio cumplía prisión domiciliaria.