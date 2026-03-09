Asesinaron a una dominicana de un disparo de carabina: por el femicidio fue detenida su pareja

Una mujer de nacionalidad dominicana, de 31 años, fue asesinada de un disparo de carabina en el rostro y los pesquisas policiales detuvieron a su pareja, de 78, quien está sindicada de haber matado a la víctima. El femicidio se registró este lunes en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Villa Altagracia Luisa María De Los Santos.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en una finca situada en Elberth al 3200, donde los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) observaron el cadáver de la mujer tendido boca arriba en una cama y, al costado del cuerpo, una carabina 22.

Trascendió que los uniformados dialogaron en el lugar con el individuo, quien les narró que su pareja se había quitado la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en el pómulo izquierdo, a la vez que certificaron que el escenario del hallazgo de la fallecida había sido adulterado.

Mientras, los servidores públicos de la comisaría 5ª del distrito apresaron al hombre porque incurrió en contradicciones y debido a que se cree que perpetró el asesinato. En tanto, investigan a un hijo del septuagenario, de 49 años, porque le habría entregado la carabina a su progenitor para que agrediera a la víctima.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio triplemente calificado por el vínculo, por razones de género y por el uso de arma de fuego", la doctora Mariela Miozzo, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada Temática de Género de los tribunales de la jurisdicción.

