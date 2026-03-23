Identificaron al motochorro que murió en un tiroteo con policías y prefectos

Las autoridades de la Justicia identificaron al motochorro que el domingo murió en un tiroteo que mantuvo con policías y miembros de la Prefectura Naval Argentina (P.N.A.), luego de que minutos antes intentara robarle la motocicleta a un hombre. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y otro malviviente resultó herido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo que finalizó abatido resultó ser Maximiliano Poma, de 29 años, quien contaba con antecedentes delictivos y que desde enero de 2022 era buscado en un sumario abierto por homicidio.

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Según agregaron los informantes, al sujeto le incautaron una pistola Taurus nueve milímetros, provista de mira láser y con la numeración limada.

Trascendió que los hechos se produjeron cuando los hampones trataron de sustraerle la moto a la víctima, de 31 años, en el cruce de avenida Mitre y José Ignacio Rucci.

Esta maniobra fue advertida por los integrantes de la Prefectura Naval, quienes les impartieron la voz de alto a los asaltantes, originándose en el lugar un enfrentamiento a disparos, oportunidad en la que uno de los individuos, de 22 años, fue apresado herido.

Mientras, el otro ladrón fugó a la carrera y se escondió dentro de un contenedor, en la esquina de Montes de Oca y General Levalle, donde mantuvo un tiroteo con policías, ocasión en la que cayó sin vida.

El herido fue conducido de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Pedro Fiorito, donde los médicos certificaron que presentaba impactos de bala en el rostro, en el estómago, en el brazo derecho, en la pierna izquierda y en uno de los hombros.

Expediente

Consta en el expediente que los delincuentes se movilizaban en un motovehículo Honda XR300, el cual había sido sustraído el 6 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, los investigadores procuran establecer si los marginales, el domingo, participaron en la tentativa de asalto que padeció un oficial de la División Contravenciones y Faltas de la Policía Ciudad, quien fue herido a balazos porque se resistió a que le robaran su motocicleta Honda Tornado, en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Teniente Coronel Lafuente.

Intervino en la causa penal el doctor Mariano Francisco Zitto, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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