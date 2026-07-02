La abuela de Loan apuntó contra su propia hija en el juicio: "Laudelina mintió"

En una nueva audiencia del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Peña, declaró Catalina, la abuela del nene. La mujer organizó el almuerzo en su casa a pocos metros de donde desapareció el menor.

"Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía decir que era un accidente, pero para mí era mentira", afirmó ante los jueces la dueña de casa. Catalina apuntó directo contra su propia hija y sembró todavía más dudas sobre la versión que intentó instalarse al comienzo de la búsqueda.

Debido a sus dificultades para escuchar, las autoridades debieron acercar su silla hacia los magistrados y designaron a una funcionaria de la secretaría para transmitirle las preguntas en voz alta. "Soy sorda, me trabaja la cabeza de los nervios. Necesito que me hablen de cerca", aclaró la mujer antes de dar testimonio.

Durante su relato, aclaró que fue su hija Laudelina quien invitó al almuerzo a Victoria Caillava, a quien conocía de la municipalidad. En cambio, con respecto al esposo de la exfuncionaria, Carlos Pérez, detalló que era la primera vez que lo veía en su vida.

Recordó que Caillava le dijo "que se había perdido una criatura", pero sin especificar quién. Se fue rápido para llevar a su pareja, Pérez, para ver un partido de fútbol y luego regresó, según declaró la abuela.

Catalina no anduvo con vueltas al referirse a su yerno, Antonio Benítez, al recordar los momentos posteriores a la desaparición del pequeño. "El chupa sangre se lo llevó a una tapera", sostuvo con firmeza en la sala de audiencias.

En las jornadas previas declararon los padres de Loan, María Noguera y José Peña. "La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crié y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo ni dónde", expresó la madre con profundo dolor.

Declaración de la mamá de Loan

María apuntó además contra los imputados y describió las actitudes sospechosas que observó en ellos durante las primeras horas de los rastrillajes. Según su testimonio, notó que tanto Pérez como Benítez andaban "desesperados" y exhibían un estado de nerviosismo extremo mientras buscaban al nene.

Laudelina Peña.

El momento de mayor dramatismo ocurrió cuando la mamá de Loan encaró a Pérez en plena sala y le exigió la verdad. "Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan", lanzó, a lo que el acusado respondió secamente ante todos los presentes: "Yo no sé nada".

Minutos después de protagonizar ese fuerte cruce con el imputado, María se descompensó en plena audiencia y debió recibir atención médica inmediata. La mujer se quebró por completo al exigirle respuestas a su cuñada sobre el paradero del menor de sus hijos.

Mariano, uno de los hermanos de la víctima, también pasó por el estrado y ratificó que notó "rara" a su tía Laudelina desde el principio de la búsqueda. "Laudelina era para mí como una segunda madre. Estaba todo el tiempo con el teléfono", concluyó el joven.